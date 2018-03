Capigruppo Camera e Senato/ Delrio e Marcucci (Pd), Mariastella Gelmini e Bernini per Forza Italia

Eletti i capigruppo dei partiti per Camera e Senato: il Pd evita la spaccatura e sceglie il "ticket" Delrio-Marcucci, Forza Italia vira su Gelmini-Bernini, il M5S conferma Grillo-Toninelli

Il Parlamento italiano, una panoramica (Pixabay)

Nella giornata di oggi, dopo l’elezione dei presidenti di Camera e Senato e nella settimana antecedente all’inizio delle consultazioni al Quirinale per la formazione del Governo, i partiti hanno scelto i nomi dei propri capigruppo per il Parlamento. E, spulciando tra i nomi, sono state confermate le previsioni della vigilia con qualche piccola sorpresa: quest’ultima riguarda il Partito Democratico che, in odore di frattura, all’atto di votare è riuscito a ricompattarsi dietro la mozione presentata dal segretario reggente, Maurizio Martina, non candidando due esponenti “renziani” ma scegliendo Graziano Delrio (Camera) anziché Lorenzo Guerini accanto al nome di Andrea Marcucci (Senato), il cui nome era nell’aria da giorni. Rinnovamento al femminile in Forza Italia, dove Mariastella Gelmini sarà la capogruppo dei deputati a Montecitorio e Anna Maria Bernini, dopo la querelle legata all’elezione allo scranno più alto del Senato, avrà le veci di capogruppo dei forzisti a Palazzo Madama. Tutto confermato in casa Movimento 5 Stelle, dove Giulia Grillo è stata eletta alla Camera e il suo collega Damiano Toninelli al Senato; idem nella Lega dove Giancarlo Giorgetti è stato eletto capogruppo alla Camera e Gianmarco Centinaio al Senato. Infine, in Fratelli d’Italia è stato confermato “pro tempore” Fabio Rampelli quale capogruppo del plotone di deputati di Giorgia Meloni.

PD, EVITATO LO STRAPPO: LA MEDIAZIONE DI MARTINA

Il Partito Democratico evita in extremis la spaccatura sulla scelta dei capigruppo al Parlamento e, a dispetto dei fuochi d’artificio previsti in mattinata, è stata decisiva la mediazione attuata dal segretario dem reggente, Maurizio Martina, che ha fatto in modo di cogliere anche le richieste avanzate dalla minoranza interna, evitando così di eleggere un “ticket” formato da Lorenzo Guerini e Andrea Marcucci. Infatti, la nomina di entrambi gli esponenti di area renziana, rispettivamente il primo alla Camera e il secondo al Senato, avrebbe accentuato i malumori di una parte dei dirigenti dem che non vedevano affatto come un segnale di cambiamento l’imposizione di due nomi troppo legati all’ex segretario Pd Matteo Renzi. E invece, grazie soprattutto all’intesa cercata da Martina si è evitata una pericolosa conta con tanto di voto segreto che, come sarebbe stato prevedibile, avrebbe visto prevalere nettamente l’area renziana ma col rischio di “spaccare” il partito: “Vogliamo provare a dare tutti insieme un segnale di squadra” aveva detto questa mattina il segretario reggente prima dell’inizio delle assemblee dei deputati e dei senatori dem, al quale però aveva risposto un po’ piccato Ettore Rosato: “Capisco il suo sforzo di collegialità ma senza preoccupazioni…”.

DELRIO ALLA CAMERA, MARCUCCI AL SENATO

E così nel pomeriggio è arrivata la tanto attesa fumata bianca, certificata non a caso da Lorenzo Guerini. Al termine dell’assemblea dei deputati del Partito Democratico, infatti, sono state accolte le istanze della minoranza e, come suggerito dallo stesso Martina, evitando il voto segreto è stato eletto Graziano Delrio quale capogruppo alla Camera: un risultato arrivato per acclamazione per il quasi ex Ministro dei Trasporti, il cui nome era stato proposto dal segretario assieme a quello di Andrea Marcucci per il Senato, in modo da “accontentare” le diverse anime del partito. “Un augurio e un abbraccio carico di stima a Graziano Delrio” ha scritto Guerini (inizialmente il candidato “renziano” a Montecitorio) che, così facendo, ha voluto dare prova di unità da parte di tutti i gruppi dirigenti e, velatamente, sottolineare come si sia rinunciato al suo nome proprio per evitare nuove lacerazioni. “Lo faccio con spirito di servizio e di unità per il Partito Democratico” ha detto lo stesso Delrio prima che arrivasse la notizia dell’elezione anche del senatore Andrea Marcucci a Palazzo Madama, quale capogruppo del Senato.

© Riproduzione Riservata.