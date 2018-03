Sicilia, Sgarbi si dimette da assessore ai Beni Culturali/ Il neodeputato: "Sputo in faccia ai Cinque Stelle"

Sicilia, Sgarbi si dimette da assessore ai Beni Culturali: rottura con il governatore Musumeci, definito dal critico d'arte "un gran maleducato". Sgarbi indica il nome del suo successore..

27 marzo 2018 - agg. 27 marzo 2018, 19.13 Dario D'Angelo

Vittorio Sgarbi (foto da Lapresse)

Dopo aver annunciato le sue dimissioni da assessore ai Beni Culturali della Regione Sicilia ed aver ricevuto molte critiche per aver preferito lo scranno Parlamentare (a cui è stato eletto lo scorso 4 marzo), Vittorio Sgarbi passa al contrattacco e ne ha per tutti. Infatti, dopo aver definito “un gran maleducato” Nello Musumeci, governatore della regione, il neodeputato eletto nelle fila di Forza Italia ne ha un po’ per tutti e, preconizzata la fine della attuale giunta da cui ha dato le dimissioni, ha risposto a muso duro ai consiglieri del Movimento 5 Stelle che vorrebbero presentare una mozione di censura nei suoi confronti: “Non ho nessun problema a parlare con loro e nemmeno ad andare a sputargli in faccia, utilizzando lo stesso linguaggio di Beppe Grillo che usa i ‘vaffanculo’ o ‘Cancronesi’ per parlare di Umberto Veronesi” ha detto il critico d’arte, aggiungendo che nessuno ha il diritto di dettare la sua “linea linguistica”, meno che mani lo stesso padre nobile dei pentastellati. (agg. di R. G. Flore)

SGARBI, "MUSUMECI E' UN GRAN MALEDUCATO"

Alla fine rottura doveva essere e rottura è stata tra Vittorio Sgarbi e Nello Musumeci. Il critico d'arte ha rassegnato oggi le sue dimissioni da assessore ai Beni Culturali nella giunta capitanata dal governatore della Regione Sicilia. Sgarbi, prima dell’inaugurazione della mostra sulla pittura fiamminga in Sicilia, a Palazzo dei Normanni, ha annunciato:"Consegno oggi la lettera di dimissioni al mio capo di gabinetto, non voglio avere alcun rapporto con Musumeci che è un gran maleducato". Un rapporto che si è deteriorato in maniera irrecuperabile nelle ultime settimane:"Ho chiuso ogni rapporto politico e umano con Musumeci. I patti con lui erano diversi, mi sarei dovuto dimettere solo se avessi fatto il ministro e comunque potevo restare in carica ancora per altre settimane, come sta facendo - per fare un esempio - governatore dell’Abruzzo D’Alfonso". Vittorio Sgarbi ha descritto come si è arrivati alla rottura definitiva: “Ho mandato al governatore numerosi messaggi, nelle ultime ore, per farlo incontrare a Palermo con Guido Roberto Vitale, l’avvocato d’affari interessato a finanziare il Tempio G di Selinunte. Musumeci non ha mai risposto. Gli ho scritto che la sua maleducazione rimarrà nella mia memoria".

SGARBI, "SEBASTIANO TUSA MIO SUCCESSORE"

Vittorio Sgarbi ha voluto anche indicare il suo successore dopo l'addio alla giunta siciliana. O meglio, quello che il critico d'arte spera sia il suo successore:"Sarà l’archeologo Sebastiano Tusa, Soprintendente del Mare, che vorrei essere io stesso a presentare nei primi giorni di aprile. Il nome di Tusa me l’ha fatto Gianfranco Micciché, io sono d’accordo. Immagino ci sia l’intesa anche con Musumeci, ma chiedete a lui. Io con un governatore che è pure dipendente del gruppo di 5 Stelle non parlo". Insomma una serie di stoccate niente male quelle riservate a Musumeci, con Sgarbi che non si è pentito di aver utilizzato uno stile anche molto forte dal punto di vista della comunicazione: dal turpiloquio nei confronti del M5s fino al video sul water diventato virale:"Guardi, quella è la mia linea politica, un metodo di comunicazione che ha funzionato, a giudicare da quanta gente mi ha seguito nella campagna elettorale delle Politiche. Musumeci, da vincitore delle Regionali, si è messo invece a fare il superiore, e alle elezioni per Camera e Senato non ha dato alcun contributo, com’è evidente".

