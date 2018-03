Governo, duello M5s-Lega/ Di Maio, “sarò premier”: Salvini, “i grillini sono ragionevoli”. Vertice dopo Pasqua

Governo, duello e dialogo tra Salvini e Di Maio: M5s, “a noi il premier”, replica il leader Lega “i grillini sono ragionevoli”. Accordi possibili, il nodo Berlusconi e il vertice dopo Pasqua

28 marzo 2018 Niccolò Magnani

Ieri sera a Porta a Porta, Matteo Salvini ha confermato le distanze e le vicinanze, nello stesso tempo, con il Movimento 5 Stelle: dopo una giornata strana come quella di ieri (qui un breve riassunto ragionato, ndr) le alleanze di governo Lega-M5s potrebbero non essere così lontane come sembrano, nonostante il “grosso nodo” che rappresenta ancora Silvio Berlusconi. Di Maio sul Blog delle Stelle ha provato a fare quello che “richiama il popolo dalla sua parte”, soprattutto i suoi elettori ribadendo l’assoluta centralità del M5s rispetto al Centrodestra, ma questo non toglie che Salvini poco dopo l’abbia di nuovo “incastrato” in una posizione più possibilista ad futuro governo “di scopo”. Spieghiamo: prima il giovane leader M5s, «Il premier deve essere espressione della volontà popolare. Il 17% degli italiani ha votato Salvini premier, il 14 Tajani premier, il 4 Meloni premier. Oltre il 32% ha votato il Movimento 5 Stelle e il sottoscritto come premier. Non mi impunto per una questione personale, è una questione di credibilità della democrazia. È la volontà popolare quella che conta. Io farò di tutto affinchè venga soddisfatta. Se qualche leader politico ha intenzione di tornare al passato creando governi istituzionali, tecnici, di scopo o peggio ancora dei perdenti, lo dica subito davanti al popolo italiano». Secondo Di Maio insomma, lo scontro sarebbero ancora piuttosto accesso e rivendica con forza il ruolo di Presidente del Consiglio per sé.

IL NODO RESTA BERLUSCONI

Quella però che poteva passare come una giornata di spedizione e distanza, in realtà si conferma un possibile avvicinamento: Salvini infatti, è vero che ha ribadito «o Di Maio o nessuno, meglio nessuno. Non bisogna mettere aut aut, altrimenti salta tutto», ma è altrettanto vero che ha poi aggiunto «Conoscevo poco Di Maio e i 5stelle. Devo dire che in questi giorni ho trovato persone ragionevoli, costruttive e propositive. Logico che ci siano schermaglie, ma attorno ad un tavolo è possibile ragionare». Una proposta che mette di nuovo Di Maio all’angolo della scelta: formare finalmente questo dannato (o benedetto, si vedrà) governo oppure tornare alle urne perdendo tra l’altro il “secondo mandato” di moltissimi grillini che non potrebbero dunque più entrare in Parlamento stando alle regole interne del M5s (Di Maio in primis ne sarebbe coinvolto). La base Cinque Stelle, come ci ricorda Curridori sul Giornale di oggi raccogliendo rumors e umori della “piazza” a Roma, non vede come un tabù l’alleanza con il Centrodestra esattamente come una parte del popolo leghista. Resta il nodo più grosso però: Silvio Berlusconi. Sua la frase ieri di proposta, filtrata da Repubblica, a Salvini: «facciamo sto partito unico!» e suo l’accordo con la Lega e FdI di non passarsi parlamentari e Consiglieri regionali a vicenda, proprio per evitare possibili “tradimenti” e formazioni future più vicine al binomio Lega-M5s e Forza Italia-Pd (che pure forse sarebbe al momento la soluzione più naturale…). Forza Italia resta l’argine vero di mancato accordo (per ora) tra Salvini e Di Maio ma le porte restano aperte e le Consultazioni da Mattarella probabilmente saranno il momento in cui questi nodi andranno sciolti per sempre o diverranno troppo grossi per poter proseguire. Intanto, l’Ansa conferma un possibile vertice a due per subito dopo Pasqua: se son “uova”…

