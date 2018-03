Sondaggi Politici/ “Il nuovo Governo non durerà 5 anni”: né Lega-M5s né esecutivo ‘Mattarella’ convincono

28 marzo 2018 Niccolò Magnani

Sondaggi Politici, Il Presidente Mattarella (LaPresse)

PIEPOLI, NUOVO GOVERNO NON DURERÀ MOLTO

Secondo gli elettori intervistati nell’ultimo sondaggio di Nicola Piepoli sugli scenari post-Elezioni, il nuovo governo che si insedierà nelle prossime settimane - qualunque esso sia - non avrà vita lunga. Il giudizio da “pietra tombale” sulla nascita di un nuovo esecutivo si origina dalla realtà dei numeri alquanto fragili in Parlamento e dalle alleanze che non convinco appieno gli elettori. Che sia Lega-M5s, un centrodestra monocolore con appoggio esterno Pd, un Di Maio-Martina o un governo “di Mattarella” con l’appoggio di tutti i partiti, gli intervistati lo vedono con breve se non brevissima vita politica: il 56% ritiene infatti che il prossimo governo non durerà molto, il 19% addirittura crede che “per nulla” ci sarà un esecutivo a lunga durata. Il 18% “abbastanza”, il 4% “molto” sono gli unici a credere in un governo che possa avere vita stabile e duratura per i 5 anni di legislatura.

TECNÈ, COME CAMBIANO LE INTENZIONI DI VOTO DAL 4 MARZO

Agli elettori intervistati dai nuovi sondaggi Tecnè del 22 marzo è stato chiesto come voterebbero se per paradosso domani si ritornasse alle urne per delle nuove Politiche: ebbene, Di Maio farebbe ancora più incetta di voti, esattamente come Salvini dimostrando come la dimensione di Lega e M5s sia in continua ascesa anche nelle scelte post-elezioni, che ormai da più giorni parlano di accordo “storico” per le due formazioni più populiste dell’arco istituzionale. Berlusconi perde ancora, mentre il Partito Democratico guadagnerebbe qualcosina rispetto al 4 marzo, complice l’uscita di scena di Matteo Renzi. In termini numerici, il Movimento 5 Stelle otterrebbe ad oggi il 34% (+2%), mentre la Lega di Salvini andrebbe al 19,2% (17,4% lo scorso 4 marzo): il Pd sarebbe la terza forza del Paese, ma guadagna un 1% rispetto al 18% di tre settimane fa. Male Forza Italia che scende fino al 13,6%, con Fratelli d’Italia che invece scende ad un 4,2% perdendo qualcosina (anche se davvero di pochissimi centesimali) appena sopra al 2,5% di Liberi e Uguali, in caduta dopo il già basso 3,4% delle Politiche. Calo anche per Emma Bonino (2,2%), mentre gli altri partiti tutti sommati non vanno oltre il 5,1%, era invece il 6,9% lo scorso 4 marzo.

