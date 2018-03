Eletti vicepresidenti del Senato/ Ultime notizie: Calderoli, La Russa, Taverna e Rossomando, no a questore Pd

Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato (Facebook)

Eletti vicepresidenti del Senato: oggi, mercoledì 28 marzo 2018, sono stati eletti i quattro vice-Alberti Casellati, insieme ai tre questori e agli otto segretari. Le elezioni di queste figure sono state fatte sulla base degli accordi e delle spartizioni tra i principali gruppi parlamentari, anche se non sono mancate le polemiche. Partendo dai vicepresidenti, il ruolo più significativo in ballo oggi, due eletti del Centrodestro, uno del Movimento 5 Stelle e uno del Partito Democratico. Il più votato è stato Roberto Calderoli, esponente di rilievo della Lega, con 164 voti. 119 voti per Ignazio La Russa, vice di Giorgia Meloni in Fratelli d’Italia. 105 per Paola Taverna, esponente del Movimento 5 Stelle, mentre 63 voti per l’esponete del Partito Democratico Anna Rossomando. Tutto come stabilito, dunque, con la partita dei vicepresidenti del Senato giocata con tutte le principali forze politiche presenti. Discorso diverso per quanto riguarda i questori…

ELETTI VICEPRESIDENTI DEL SENATO

Infatti, non tutte le principali forze politiche hanno ottenuto una rappresentanza, con tanto di tensioni successive. I questori hanno il compito di controllare il corretto svolgimento dei lavori del Senato e l’applicazione delle direttive dei loro presidenti e hanno un ruolo stretegico per i partiti. Ebbene, il Partito Democratico non ha ottenuto l’elezione di alcun questore: eletti Antonio De Poli di Forza Italia (165 voti), Paolo Arrigoni della Lega (130 voti) e Laura Bottici del Movimento 5 Stelle (115 voti). Fuori dal giro Gianni Pittella, candidato del Pd: solo 59 voti. E’ saltato l’accordo con il M5S, che puntava a Bottici per il ruolo di questore anziano. E non sono mancate anche le tensioni interne nel Centrodestra secondo Il Post, con FdI e FI di fronte sulla figura di De Poli, poi accettata da Giorgia Meloni. Infine, ecco l’elenco degli otto segretari eletti: Paolo Tosato della Lega, Francesco Giro di Forza Italia, Tiziana Nisini della Lega, Vincenzo Carbone di Forza Italia, e Michela Montevecchi, Sergio Puglia, Giuseppe Pisani e Gianluca Castaldi, quattro esponenti del Movimento 5 Stelle.

