GOVERNO, CONSULTAZIONI COLLE/ Casellati prima da Mattarella, M5s ultimo: Berlusconi-Salvini separati, il Pd...

Governo, Calendario Consultazioni al Colle per il 4-5 aprile 2018: Casellati e Fico i primi da Mattarella, il M5s per ultimo. Separati Meloni, Berlusconi e Salvini, il Pd sarà senza Renzi

29 marzo 2018 Niccolò Magnani

Consultazioni al Quirinale con Mattarella (LaPresse)

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha confermato e ufficializzato il calendario delle Consultazioni al Colle Quirinale per i prossimi mercoledì 4 e giovedì 5 aprile: tutte le forze politiche e le nuove cariche istituzionali saranno convocate, come da tradizione, dal Capo dello Stato per provare a capire verso quale tipo d’incarico di governo potrebbe avere i numeri giusti in Parlamento per formare un esecutivo stabile. Mai prima d’ora dal 1994 ad oggi vi era una situazione così fragile e traballante con due gruppi parlamentari - M5s e Centrodestra - che non hanno i numeri da soli per poter governare e faticano da tempo a trovare una quadra per un accordo stabile sull’asse Di Maio-Salvini. Il 4 aprile si parte alle ore 10.30 con la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, segue alle 11.30 il neo Presidente della Camera, Roberto Fico: prima di pranzo l’incontro con il Presidente Emerito Giorgio Napolitano. Nel pomeriggio i gruppi più piccoli incontreranno il Capo dello Stato al Colle: alle 16 Gruppo "Per le Autonomie (SVP-PATT, UV)" del Senato della Repubblica; alle 16.45 Gruppo Misto del Senato della Repubblica e alle 17.30 Gruppo Misto della Camera dei deputati. Chiude la prima giornata di Consultazioni il gruppo di Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni e i suoi “colonnelli” Rampelli e La Russa.

CALENDARIO: INCONTRI CLOU IL 5 APRILE

La giornata clou sarà come prevedibile la seconda, ovvero giovedì 5 aprile 2018 quando da Mattarella andrà il “carico pesante” dei partiti incaricati di trovare un possibile accordo per un iniziale Governo. Come già anticipato ieri da Matteo Salvini, i leader del Centrodestra andranno separati a questo primo giro di Consultazioni e soprattutto dovrebbe tornare al Quirinale il Leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, accompagnato da Bernini e Gelmini, i nuovi capigruppo di Camera e Senato. Ecco il fitto calendario stilato dal Colle: alle ore 10 sarà la volta del Partito Democratico (con Martina e senza Matteo Renzi), alle 11 Forza Italia e alle 12 la Lega con Matteo Salvini; nel pomeriggio, per ultimi, andranno al Colle con Mattarella il Movimento 5 Stelle al completo, da Luigi Di Maio a Danilo Toninelli e Giulia Grillo. Non è previsto al momento un secondo giro di consultazioni visto che il Presidente della Repubblica dovrebbe poi fare alla fine di questa prima tornata una prima proposta di incarico esplorativo, qualora vi siano le condizioni: a quel punto si saprà se il Governo potrà nascere da lì a pochi giorni o se sarà necessario un secondo, ed eventualmente un terzo, giro di Consultazioni per quello che si profila un mese piuttosto complicato nei palazzi della politica italiana.

© Riproduzione Riservata.