Come si vota Elezioni 4 marzo 2018/ Camera, Senato e Regionali: nuova scheda elettorale, gli errori da evitare

Elezioni politiche 2018, come si vota col Rosatellum il prossimo 4 marzo 2018: Camera, Senato e Regionali. Le ultime notizie sulla nuova scheda elettorale e su come evitare errori

Elezioni 2018, come si vota (LaPresse)

Elezioni politiche 2018, come si vota? Domani domenica 4 marzo 2018 è il giorno della verità: gli italiani sono chiamati alle urne per rinnovare il Parlamento, la Camera dei Deputati e il Senato. I seggi saranno aperti dalle ore 7.00 alle 23.00: ciascun elettore dovrà portare con sé la tessera elettore e un documento di identità (carta di identità o un altro documento di riconoscimento con fotografia e fornito dalla pubblica amministrazione). Può votare chi ha compiuto 18 anni per la Camera dei Deputati, mentre per il Senato potrà votare solo chi ha più di 25 anni; costoro riceveranno due schede, una per la Camera dei Deputati (scheda rosa) e una per il Senato (scheda gialla). Si andrà al voto con l'ormai noto Rosatellum, legge elettorale che si basa su un sistema misto: un terzo dei parlamentari verrà eletto con il sistema maggioritario, gli altri due terzi con il sistema proporzionale.

COME SI VOTA ALLE ELEZIONI POLITICHE 2018: LA NUOVA SCHEDA ELETTORALE

Sia la scheda elettoraleper la Camera che quella per il Senato sono divise in rettangoli: nella parte superiore di ogni rettangolo sono riportati nome e cognome dei candidati al collegio uninominale; nella parte inferiore sono presenti i contrassegni della lista/liste che appoggiano il candidato uninominale e di fianco i nomi dei candidati nel collegio plurinominale (parte proporzionale). Sono escluse le preferenze: le liste sono bloccate. Il voto potrà essere espresso in tre modi: segnando con una X il nome del candidato nel collegio uninominale (il voto vale anche per la quota proporzionale e verrà distribuito tra le liste collegate); segnando con una X il simbolo del partito (voto valido sia per lista che per candidato uninominale collegato); segnando con due X rispettivamente il candidato del collegio uninominale e una lista che lo sostiene (voto valido sia per il candidato uninominale che per la lista). Attenzione: non c'è il voto disgiunto, quindi il voto che va al candidato di collegio uninominale e il voto di lista devono appartenere alla stessa area; in altri termini, non si può scegliere un candidato all'uninominale e un partito di una coalizione diversa da quella che appoggia il candidato prescelto.

COME SI VOTA ALLE ELEZIONI REGIONALI 2018

Il 4 marzo 2018 si andrà al voto per le elezioni politiche ma non solo: si svolgono le elezioni regionali in Lombardia per decretare il successore di Roberto Maroni, governatore uscente che ha deciso di non ricandidarsi, e in Lazio, con Nicola Zingaretti che concorre per continuare il suo Governo. La votazione per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda. Ciascun elettore lombardo può: votare per un candidato alla carica di Presidente di Regione; votare per un candidato alla carica di Presidente della Regione e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste; votare per un candidato alla carica di Presidente della Regione e per una delle altre liste a esso non collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste (cosiddetto "voto disgiunto"); votare a favore solo di una lista; in tale caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato Presidente della Regione a essa collegato. Ciascun elettorale può esprimere al massimo due voti di preferenza. In questo caso occorre rispettare il principio dell'alternanza di genere, pena l'annullamento della seconda preferenza espressa: dunque 1 candidato maschio e 1 candidato femmina, oppure 1 candidato femmina e 1 candidato maschio.

