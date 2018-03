ELEZIONI POLITICHE 2018, COME SI VOTA/ Video, Renzi, Di Maio, Salvini, Berlusconi, chi vince il 4 marzo?

Elezioni Politiche 2018, come si vota il 4 marzo: appelli al voto di Renzi, Berlusconi, Salvini, Di Maio. Le modalità di voto e la chiusura della campagna elettorale

03 marzo 2018 Niccolò Magnani

Elezioni 2018 (LaPresse)

DI MAIO E BERLUSCONI: I "VERI" CONTENDENTI?

Ci siamo, domani le Elezioni Politiche più tormentate e “attese” della storia si terranno in tutta Italia con le operazioni di voto che cominceranno dalle ore 7 fino alle 23: ieri, nell’ultimo giorno di campagna elettorale, tutti i leader hanno espresso i canonici “appelli al voto” per provare fino all’ultimo gli indecisi o i non più convinti astensionisti. Si dice ad ogni elezione, ma l’impressione è che realmente a questa tornata elettorale delle Nazionali, i risultati si decideranno con quel 5-15% di cittadini che cronicamente spostano e si spostano come tendenza “mobile” da un polo all’altro. Di Maio ieri chiudendo la campagna in Piazza del Popolo a Roma, si è presentato con un sorriso stampato in faccia: «Non vi posso parlare di sondaggi, ma mi vedete particolarmente sorridente perché ne ho appena visto uno che ci dà a un passo dalla vittoria. Possiamo vincere in tutti i collegi del Sud e in molti del Nord", ha affermato. "Avremo un gruppo parlamentare tre volte più grande. Con noi finisce l'epoca delle poltrone e inizia quelle di chi nelle istituzioni lavora per i cittadini». Berlusconi invece, dopo aver svelato il candidato premier ufficiale per Forza Italia, Antonio Tajani, ha spiegato a Tg Com24 che l’astensione alle urne è sbagliato e pericoloso, concependo il voto come «il dovere di un cittadino soprattutto nei confronti dei suoi figli e dei suoi nipoti. Abbiamo fermato l'ascesa del M5S. Sia loro che il Pd non possono arrivare al 40%, che è la soglia per governare, sono lontanissimi e non rappresentano più un pericolo imminente», ha sottolineato ancora il Cav, che poi precisa. «Ma democratici e 5 Stelle sono un pericolo se acquisissero troppi voti e mettessero in campo una opposizione imponente che mettesse in campo l'ostruzionismo parlamentare». Le ultime notizie sulle Elezioni Politiche 2018 e le Regionali in Lombardia e in Lazio

RENZI PUNTA SUL PROPORZIONALE

Renzi invece va diretto sul “referendum” da dentro o fuori tra moderati ed estremisti: «Vi chiedo un ultimo sforzo. Siamo davvero a un passo e i dati già ci danno primo gruppo al Senato, ma vogliamo esserlo alla Camera. Puntate sul voto al simbolo Pd più che al candidato: la differenza la faremo sul proporzionale. Il Pd come unica forza per la sicurezza e la crescita. C'è ancora il 20% di votanti indecisi, tutto si decide in queste ore». Poche ore più tardi a Porta a Porta, il segretario Pd ha ribadito che «La battaglia per il primo gruppo parlamentare è a due, tra noi e il M5S. Io spero, penso e credo che se sarà il Pd sarà più facile immaginare di seguire le indicazioni del presidente della Repubblica. Io preferisco andare all'opposizione che stare con gli estremisti». Immancabile, come in tutta la campagna elettorale, l’appello al voto contro LeU, definito voto inutile: «Ho fatto degli errori. Ai politici capita di sbagliare ma preferisco farli che fare come i miei predecessori che hanno vivacchiato attaccati alla seggiola. E poi diciamo anche che dopo il 40% alle europee mi hanno fatto la guerra a partire da D'Alema e ora chi lo vota aiuta Salvini».

SALVINI, “OCCHIO A BERLUSCONI”

Due giorni fa il Centrodestra si è riunito insieme per chiudere la campagna elettorale a Roma e hanno di nuovo rilanciato il governo di coalizione compatta e unita. Ma ieri, sulle colonne del Corriere della Sera, già si torna a “sospettare” degli alleati. Il “guardingo” di giornata è Matteo Salvini che risponde alla domanda di possibile “tradimento” di Berlusconi dopo il voto per un Governo di Larghe Intese con il Partito Democratico così: «tradimento no, ma con Silvio Berlusconi bisogna stare sempre vigili, ci vogliono quattro occhi». Sibillino il leader leghista, che poi precisa poco dopo «Tutto il centrodestra oltre al programma non potrà fare altro perché tutti gli italiani voteranno in maniera chiara. Nessuno vorrà inventarsi robe strane con Renzi, Di Maio o Boldrini». Secondo Salvini, qualora dovesse vincere il centrodestra «il capo dello Stato dovrebbe scegliere di far formare l'esecutivo a chi nella coalizione prende un voto in più. Se qualcuno vuole Tajani presidente del Consiglio voterà Berlusconi, se preferisce le idee e la forza della Lega sceglierà Salvini, molto semplice». Insomma, niente governo di scopo, almeno nelle dichiarazioni, per Salvini. Poco prima a Omnibus su La7 il segretario del Pd, dopo aver assicurato che rimarrà al timone anche dopo sconfitta, aggiungeva «Io credo ai partiti. Io non ho padrini o padroni, non ho santi in paradiso. Ho fatto errori, ma con libertà. Non mi piace l'idea di un'azienda privata che si trasforma in partito, non mi piace che uno è proprietario del simbolo. Il Pd ha mille difficoltà ma si discute e si vota».

IL GIUDIZIO DI ENRICO MENTANA

Niente fuga “alla Macron” per Renzi, che ricorda cosa si diceva prima del 4 dicembre 2016 (referendum costituzionale): «”Se vince il No si torna alle larghe intese”. Io sognavo un sistema in cui la sera si sa chi ha vinto. E rosico, perché Macron con il 23% governa. La verità è che se passava la riforma non avremmo avuto questo incredibile dibattito». Intervenendo a l’Aria Che Tira, Enrico Mentana prova a tirare la volata per la sua “Maratona” su La7 nella notte delle elezioni: «E’ stata la campagna elettorale più brutta in assoluto. La prima campagna elettorale che ho vissuto da maggiorenne per le elezioni è quella del 1976: ne ho viste tante dunque. Le ho viste tutte, deludenti e belle, ma questa è bruttissima per una serie di motivi: una gara in parallelo in cui nessuno si è incontrato. Ognuno doveva portare fieno in cascina attraverso proposte smodate per guadagnare il consenso dell’elettore. Per di più, si aggiunge l’ansia di perdere che ha fatto crescere i colpi bassi in una campagna elettorale senza né capo né coda. E’ una campagna elettorale in cui tutti hanno giocato all’attacco per poi ritrovarsi in difesa». Chiuduamo qui con tutte le principali informazioni e accorgimenti per capire come si vota alle Elezioni 2018, con relativi errori da evitare e differenza tra le varie schede elettorale che si avranno in mano dentro l'urna.

