Il generale Pappalardo "arresta" la Boldrini. Irruzione durante il comizio, lei: “democrazia è cosa seria!”. La contestazione tragicomica dell’ex generale dei Carabinieri

Boldrini, presidente Camera - LaPresse

Si chiude con il colpo di scena la campagna elettorale di Laura Boldrini. La presidente della Camera dei Deputati si trovava nella giornata di ieri a Milano, e durante il proprio appello agli elettori (è candidata per LeU al collegio uninominale Milano 1), è stata interrotta dal generale in pensione dei carabinieri, Antonio Pappalardo, presidente del Movimento Liberazione Italia. L’ex figura di spicco delle forze armate, ha “tentato” di arrestare la Boldrini, contestandola ad alta voce con tali parole: «Lei è donna delle istituzioni, lei è in arresto». Insieme a Pappalardo, già protagonista di alcuni episodi simili di contestazione nei confronti di altri leader politici (ieri ha provato ad arrestare anche la ministra Lorenzin), vi era un gruppetto di persone, che hanno appunto inveito nei confronti della numero uno della Camera.

IL TWEET DI GRASSO

Dopo qualche minuto di concitazione, l’ex generale e i suoi seguaci sono stati interrotti dalla sicurezza e allontanati dalla sala dell'Arci Corvetto di Milano. La Boldrini ha quindi ripreso la parola, commentando il tutto con indignazione, dicendo: «La democrazia non è una buffonata e qui siamo di fronte a una buffonata. Un uomo che non ha capito bene che cos'è la democrazia e per questo si permette di fare irruzioni così. Il clima è tale da potersi imporre in modo provocatorio intrufolandosi in posti come questo. Ma qui non c’è trippa per gatti. Hanno paura i protofascisti. Ma Pappalardo, io non ho paura di te. E venuto qui con il suo drappello di seguaci pensando di rovinarci la festa, ma non ci riesce, non ce la faremo rovinare da lui». A sostegno della contestazione subita, il leader di Liberi E Uguali, Grasso, che tramite il proprio profilo ufficiale Twitter ha scritto: «Una sceneggiata ridicola. Per fortuna la politica è un'altra cosa. Ti sono vicino, Laura. Avanti senza paura!».

