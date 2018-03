Elezioni Amministrative, decreto Minniti: 10 giugno Comunali/ Ballottaggi 24 giugno: al voto Brescia e Catania

Elezioni Comunali Amministrative: 10 giugno, eventuali ballottaggi il 24 giugno. Decreto Minniti, si vota in 21 capoluoghi: Catania, Brescia, Messina, Vicenza e Siracusa i più importanti

30 marzo 2018 Niccolò Magnani

Elezioni Amministrative 2018 (LaPresse)

È stato firmato questa mattina il decreto del Ministro degli Interni Marco Minniti sulle date delle prossime Elezioni Amministrative 2018: si voterà domenica 10 giugno con eventuale turno di ballottaggio il 24 giugno, due settimane dopo. A fare da eccezione questa volta ci saranno i comuni del Friuli Venezia Giulia (sono 19 quelli interessati che rinnoveranno il Consiglio Comunale e il Sindaco) che assieme al capoluogo Udine voteranno insieme in un unico Election Day alle Regionali del Friuli il prossimo 29 aprile. Come recita il Decreto Minniti, in questa tornata elettorale si voterà per la prima volta in 17 nuovi comuni istituti nel 2018 mediante i vari processi di fusione amministrativa: Il comune più piccolo alle elezioni è Castelmagno (CN), che conta solo 62 abitanti al 31 dicembre 2016, riporta la Stampa nel dare la notizia sulle prossime Amministrative 2018.

DOVE SI VOTA IL 10 GIUGNO

Per capire dove si voterà alle prossime Elezioni Amministrative Comunali, basti sapere che sono implicati nel voto ben 21 capoluoghi di provincia: si rinnova l’elezione diretta dei sindaci, dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali nelle regioni a statuto ordinario dei comuni di Ancona, Avellino, Barletta, Brescia, Brindisi, Catania, Imperia, Massa, Messina, Pisa, Ragusa, Siena, Siracusa, Sondrio, Teramo, Terni, Trapani, Treviso, Udine, Vicenza e Viterbo. In tutto però le prossime Elezioni vedranno al voto 762 comuni italiani, di cui 20 capoluoghi di provincia e uno di regione (Ancona nelle Marche). Tra i più importanti anche per vedere eventuali evoluzioni delle dinamiche politiche nazionali, sono certamente Brescia, Catania, Siracusa, Messina e Vicenza. Intanto resta da capire intorno a quelle date se si avrà un governo stabile, uno di scopo per qualche mese di riforma o se addirittura si sarà già immersi in una nuova campagna elettorale per eventuali Politiche ad inizio autunno.

