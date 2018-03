Governo M5s-Lega/ Salvini a Ischia “dialogo aperto, scopra carte”: Casaleggio “Di Maio rispetti volontà gente”

Governo, gelo e sfida M5s-Lega: Salvini a Ischia, "dialogo aperto, Luigi scopra le carte sul reddito di cittadinanza". Casaleggio, "Di Maio impeccabile ma rispetti volontà popolare"

30 marzo 2018 Niccolò Magnani

Governo, attesa e gelo Salvini-Di Maio (LaPresse)

Nuova giornata di “schieramenti” opposti, di calcoli e di leggere “provocazioni” per arrivare pronti al vertice pre-Consultazioni tra Lega e Movimento 5Stelle, ovvero tra i due leader dal telefono rovente in questi ultimi 15 giorni. Le schermaglie continuano perché ognuno ha qualcosa da far “togliere” all’avversario per poter arrivare ad un accordo che al momento potrebbe essere l’unico ad evitare nuove elezioni a stretto giro: Di Maio chiede a Salvini in sostanza di lasciare fuori dal tavolo di gioco Berlusconi (ma non Forza Italia, come si vede dai buoni tavoli avuti ieri in Parlamento, ndr), mentre il leader della Lega vuole riflettere bene sul reddito di cittadinanza e chiede a Di Maio di non fare il “bambino” che vuole giocare da solo con il pallone (“o premier o nulla”). Se in Parlamento qualcuno dice che in realtà quello a cui stiamo assistendo è tutta pretattica e che l’accordo M5s-Lega c’è già stato - Gianfranco Rotondi, che a Libero ha sussurrato «I ragazzi l'accordo ce l'hanno già e comprende tutto, compresa la lite su chi guida un governo già deciso e destinato a vedere la luce prima di quanto tutti scommettano» e ci sarebbe anche Berlusconi nell’accordo secondo il segretario di Rivoluzione Cristiana - a livello pubblico è Salvini questa mattina in partenza per le vacanze a Ischia con la bella Elisa Isoardi a dare il nuovo “messaggio” al giovane grillino. «Se Luigi scopre le carte è fatta, il dialogo è aperto ma bisogna entrare nel merito. […] voglio capire che reddito di cittadinanza chiedono di introdurre, si può dialogare…».

IL GIUDIZIO DI CASALEGGIO

Di contro sul Corriere della Sera arriva la “risposta” forse più a Di Maio che non a Salvini stesso, da Davide Casaleggio: il figlio del fondatore e fidato collaboratore di Beppe Grillo - nonché capo della piattaforma su cui ruota tutto il Movimento 5 Stelle, Rousseau - spiega al CorSera a pochi giorni dalla “Leopolda grillina” di Sum cosa si aspetta nei prossimi mesi. «Delle soluzioni politiche se ne sta occupando Luigi Di Maio e sta gestendo questo momento in maniera impeccabile. Per il resto la mia unica valutazione è che mi auguro che la volontà popolare venga rispettata»: ergo, un bel bravo a Di Maio con l’appunto di non stravolgere troppo il mandato popolare che non parlava certo né di Salvini né tantomeno di Silvio Berlusconi. Giustamente Buzzi chiede a Casaleggio, dal momento che i numeri per andare da soli non ci sono, se loro hanno paura di tornare al voto: «La decisione di sciogliere le Camere spetta al capo dello Stato. Di certo non abbiamo mai temuto le consultazioni popolari». Insomma, le trame si muovono e il vertice tra Salvini e Di Maio forse potrà essere risolutivo appena qualche ora prima di salire al Colle (4 e 5 aprile, ndr) per illustrare a Mattarella il piano di battaglia: interessante un altro sussurro che arriva dal Parlamento, questa volta in forma anonima e grillina (raccolto dall’Ansa), «Stanno facendo come i gamberi, un passo avanti e due dietro. Ma nessuno vuol tornare al voto, bisognerà attendere almeno tre settimane». Il Def da presentare a fine aprile potrebbe fare smussare qualche angolo di troppo e portare ad un governo unico e unitario almeno per qualche mese: l’accordo c’è, non è ancora chiaro però chi sederà a quel tavolo per evitare le nuove elezioni, che realmente non vuole nessuno (specie perché si perderebbero i privilegi da neo-parlamentari appena guadagnati).

