Silvio Berlusconi chiede riabilitazione al Tribunale di Milano/ Se “salta” Governo si candiderà alle elezioni

Silvio Berlusconi chiede riabilitazione al Tribunale di Milano: così può superare l'interdizione e candidarsi alle elezioni. La strategia del leader di Forza Italia per correre in politica

30 marzo 2018 Silvana Palazzo

Silvio Berlusconi chiede riabilitazione (Foto: LaPresse)

Silvio Berlusconi chiede la riabilitazione: i legali dell’ex premier, Niccolò Ghedini e Franco Coppi, hanno presentato l’istanza su cui dovrà decidere il Tribunale di Sorveglianza di Milano. L’udienza in camera di consiglio, non pubblica e senza la presenza delle parti, dovrebbe tenersi nei prossimi mesi, quasi sicuramente entro luglio. L’obiettivo è quello di riabilitare il leader di Forza Italia alla politica attiva. Stando a quanto riportato da Tgcom24, l’udienza non sarebbe stata ancora fissata, dopo partirà l’istruttoria. A quel punto i giudici dovranno valutare anche i processi pendenti a carico di Berlusconi che, teoricamente, non sono ostativi alla riabilitazione. Se la richiesta venisse accolta, il numero uno di Forza Italia potrebbe candidarsi ad eventuali elezioni. Questo diritto per ora gli è stato precluso dall’articolo 15 della Legge Severino. E contro questo divieto Berlusconi ha fatto anche ricorso alla Corte Europea dei diritti dell’uomo a Strasburgo. Qui la sentenza è attesa non prima del prossimo autunno.

SILVIO BERLUSCONI CHIEDE RIABILITAZIONE: LA STRATEGIA

La Legge Severino stabilisce che un cittadino che abbia ricevuto una condanna definitiva è incandidabile al Parlamento. Sono passati sei anni da quando Silvio Berlusconi è stato giudicato tale per il procedimento sulla frode fiscale relativa ai diritti Mediaset. Nel 2013 infatti la Cassazione confermò la pena a quattro anni di reclusione. Per tre beneficiò dell’indulto, mentre l’anno restante fu scontato sotto forma di servizi sociali. Il Corriere della Sera ha spiegato il calcolo dei tempi per la richiesta di riabilitazione: fa riferimento all’articolo 179 del codice penale, per il quale viene concessa «quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita». Silvio Berlusconi ha completato l’8 marzo 2015 i servizi sociali presso la Fondazione Sacra Famiglia di Cesano, che si trova nell’hinterland milanese. Secondo Agenpres, l’istanza di riabilitazione potrebbe essere esaminata e “chiusa” nel giro di un paio di mesi.

