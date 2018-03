AFFLUENZA ELEZIONI 2018/ I dati nazionali per Camera e Senato, incidono le code per il tagliando antifrode

Elezioni politiche 2018: il Viminale ha appena comunicato i dati relativi all’affluenza alle ore 19: 58% a livello nazionale. alle ore 12 aveva votato il 19,43% degli aventi diritto

04 marzo 2018 Bruno Zampetti

Risultato elezioni politiche 2018

Il ministero dell’Interno ha appena comunicato i dati relativi all’affluenza delle elezioni politiche e regionali 2018 alle ore 19: 58% a livello nazionale. Una percentuale promettente, visto che nel 2013 alle ore 19 si era fermata al 44%, ma va detto che 5 anni fa si votava anche il lunedì. Sempre nel 2013, l’affluenza finale era stata del 75,18%: per la prima volta la percentuale di votanti scendeva sotto l’80% (politiche del 2008). Questa la classifica per affluenza delle prime tre regioni: Veneto 65,1% Toscana, 64,2% Emilia Romagna 65,8%, Marche 63. In fondo alla classifica ci sono la Sicilia 46%, Calabria 48,5%, Sardegna 51,8%. Va rilevato che i dati dell’affluenza sono relativi alla sola Camera dei deputati: il Viminale, nel suo portale Eligendo, ha scelto infatti di classificare i dati dell’affluenza sotto le due di Camera e Senato, ma i dati sono relativi, alle 19 come anche alle 12 di oggi, solo agli elettori della Camera, perché al Senato votano solo gli aventi diritto che hanno compiuto 25 anni di età; l’insieme più ampio di votanti è dunque quello della Camera, per la quale si vota fin dai 18 anni. Il sistema antifrode sta complicando non poco le operazioni nei seggi, dove si sono formate lunghe code in attesa di espletare le formalità e di entrare nelle cabine elettorali.

La causa dei ritardi è dovuta all’apposizione del codice alfanumerico antifrode, che impegna il personale dei seggi. Il talloncino antifrode è stato ideato per evitare che dall’esterno vengano introdotte nel seggio schede già compilate. Roma e Milano si sono formate anche code di un’ora; un dettaglio che potrebbe avere leggermente falsato anche la percentuale di affluenza. La prossima percentuale dell’affluenza, quella definitiva, sarà disponibile alle ore 23, quando chiuderanno i seggi di queste elezioni politiche alle quali gli italiani sono chiamati per eleggere deputati e senatori della XVIII legislatura. I dati in tempo reale sulle Elezioni Politiche 2018 e le Elezioni regionali in Lombardia e in Lazio

