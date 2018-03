ELEZIONI 2018, AFFLUENZA E RISULTATI LIVE/ Diretta video politiche e regionali: come si vota, exit poll

04 marzo 2018 Niccolò Magnani

Elezioni Politiche 2018 (LaPresse)

«Dice che era un bell'uomo e veniva, veniva dal mare»: fino ad oggi, giorno delle Elezioni Politiche 2018, il 4 marzo era il giorno di nascita nonché il suo più grande successo di Lucio Dalla. Da oggi però l’attenzione si sposta sull’appuntamento elettorale atteso ormai da oltre un anno, da quella batosta presa dalle forze di governo nel voto sul Referendum Costituzionale. Dal 5 dicembre 2016 si è di fatti iniziato a pensare a queste elezioni per rinnovare Parlamento, Camera, Senato e ovviamente Governo. Una lunghissima campagna elettorale giunta fino ad oggi che nell’ultimo mese ha visto promesse, sparate, aggressioni purtroppo anche fisiche, imporsi sui programmi specifici e sulle proposte per provare a rinnovare e riformare questo Paese in perenne crisi. Movimento 5 Stelle, Centrodestra, Centrosinistra: tra queste tre forze si muove (forse) il vincitore che da questa sera alle ore 23 potrebbe uscire dai primi exit poll. Il senso di incertezza regna ancora sovrano, anche perché i sondaggi ufficiali pubblicati prima del silenzio elettorale mostravano un vantaggio di Forza Italia, Lega, FdI e NcI senza però avere i numeri necessari per governare. Oggi potrebbe essere tutto ribaltato: qui sotto tutte le informazioni per approcciarsi al voto, con relativi schieramenti e modalità di votazione, ricordando che si vota dalle 7 alle 23 e lo spoglio inizierà subito alla chiusura delle urne, mentre alle ore 13 e 19 dovrebbero tenersi i due aggiornamenti sull'affluenza parziale. Risultati in tempo reale alle Elezioni Politiche 2018 e alle Regionali in Lombardia e in Lazio

ELEZIONI POLITICHE 2018, GLI SCHIERAMENTI

Sia alla Camera che al Senato, si presentano i medesimi schieramenti con al consueto una larghissima rappresentanza di partiti e relativi candidati deputati e senatori. I principali partiti che provano a vincere nel complesso metodo elettorale ordinato dal Rosatellum Bis, un misto proporzionale e maggioritario così stabilito: oltre ai parlamentari eletti all'estero (12 deputati e 6 senatori), saranno eletti con metodo maggioritario in singoli collegi uninominali un terzo dei parlamentari (232 deputati e 116 senatori) mentre con metodo proporzionale i restanti due terzi (386 deputati e 193 senatori).

Scendono in campo per il Centrodestra una coalizione unica che comprendere Forza Italia, Lega Nord, Fratelli d’Italia e Noi con l’Italia, che si contrappone all’unica altra coalizione presente tra le varie forze politiche, il Centrosinistra del Partito Democratico, +Europa Bonino, Civica Popolare, Insieme. Il Movimento 5 Stelle di Luigi Di Maio si presenta in solitaria e come loro del resto anche la sinistra ex Pd e Sel riunita in Liberi e Uguali con Pietro Grasso come leader. Tra le forze “estreme” e più distanti da “consueti” partiti troviamo a destra Forza Nuova e CasaPound mentre a sinistra si candidano Sinistra Rivoluzionaria, Potere al Popolo e Partito Comunista Italiano. Per avere una panoramica completa di liste, candidati e statuti, ecco qui il link ufficiale del Viminale.

COME SI VOTA

Mentre a questo link trovate l’esatto fac-simile della scheda elettorale di Camera e Senato, è giusto ricordare che a queste Elezioni Politiche 2018 si corre per la prima volta con la nuova legge elettorale del Rosatellum bis. Ogni elettore avrà due schede, una per la Camera (scheda rosa) e una per il Senato (scheda gialla), nel Lazio e in Lombardia ci sarà anche una terza scheda per le Regionali. Le schede saranno divise in rettangoli: nella parte superiore di ogni rettangolo è riportato cognome e nome del candidato uninominali, nella parte inferiore la liste o le liste che lo supportano. Ogni elettore darà il proprio voto «con l'unica scheda sia per la parte uninominale (candidato unico della coalizione, indicato con nome e cognome sopra i simboli che lo sostengono) che per la proporzionale, dove i partiti corrono per se e sulla quale si applicano le soglie di sbarramento», scrive il sito del Viminale. Attenzione però a non rendere nullo il voto con segni o errori possibili: non è infatti valido il voto disgiunto (votare un candidato e una lista che non lo sostiene) e non ci sono le preferenze, quindi non è possibile di fatto porre una preferenza tra i candidati inseriti nel listino di partito che ogni elettore troverà nella propria scheda elettorale.

DIRETTA LIVE STREAMING DEL VOTO ALLE POLITICHE E REGIONALI

Domenica alle ore 23.00 si chiuderanno i seggi e inizieranno gli scrutini delle elezioni politiche e regionali. Come ormai tradizione in televisione andranno in onda numerosi programma che seguiranno in diretta i risultati delle votazioni. Su Rai 1 alle 22.45 su Rai 1 andranno in onda lo Speciale Porta a Porta dedicato alle Elezioni 2018 condotto da Bruno Vespa, in collaborazione con il TG1. Lo speciale del Tg3 partirà alle 22.50 su Rai 3; dalle 00.30, su Rai 2, anche l’edizione di “Tg2 Notte” sarà dedicata ai risultati elettorali con uno speciale. Oltre ai dati forniti dal Viminale, la Rai si avvarrà di Consorzio Opinio Italia, formato dalle società Istituto Piepoli Spa, EMG Srl e Noto Sondaggi Srl. Lunedì 5 marzo, il primo appuntamento con i risultati e l’analisi del voto sarà su Rai 1 all’interno di “Unomattina” in onda dalle 6.45. Tg Com24 apre la lunga maratona alle 23 diffondendo il suo intention poll, per poi, con l’inizio dello scrutinio, fornire le proiezioni sui seggi-campione. Su Canale 5 dalle ore 23.30 fino al consolidamento dei risultati, in diretta su Canale 5 e in simulcast su Tgcom24, va in onda “Speciale Matrix Elezioni” condotto da Nicola Porro, con le proiezioni a cura di Tecnè. Alle 6.00 del mattino di lunedì 5 marzo sempre su Canale 5 andrà in onda un’edizione speciale dl Tg5 dedicata alla elezioni. Immancabile su La7 la maratona di Enrico Mentana con il suo Speciale TgLa7 a partire dalle 22.30. La #MaratonaMentana durerà a oltranza fino a che non sarà completato gran parte dello spoglio elettorale. Alle 6.00 di lunedì 5 marzo Enrico Mentana proseguirà con i commenti dei risultati con il suo TgLa7. Infine anche Sky Tg24 dedicherà la diretta alle Elezioni dalle 23 in poi. (agg. di Elisa Porcelluzzi)

