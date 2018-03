Elezioni 2018, Camera Proporzionale/ Risultati, exit poll, proiezioni, seggi: ultime notizie su eletti

Elezioni politiche 2018, Proporzionale Camera: le proieizioni, i politici big candidati, i risultati delle precedenti elezioni e come funziona il voto.

04 marzo 2018 - agg. 04 marzo 2018, 16.16 Carmine Massimo Balsamo

Elezioni 2018, Proporzionale Camera (LaPresse)

Elezioni politiche 2018: proporzionale Camera. La legge elettorale Rosatellum bis prevede un sistema elettorale misto: il 36 per cento dei seggi verrà assegnato con un sistema maggioritario, mentre il 64 per cento verrà assegnato con un sistema proporzionale. Alla Camera i seggi assegnati con il sistema plurinominale saranno 398, mentre al Senato 199. Ogni partito e ogni coalizione presenteranno al proporzionale per la Camera una lista di candidati bloccata (non meno di due e non più di quattro) in 28 circoscrizioni per la Camera. Sarà inoltre possibile presentarsi in più di una lista plurinominale, ma non più di cinque. Sono diversi i big in campo per la Camera: il Partito democratico ha candidato Lucia Annibali in Piemonte, mentre Fratelli d’Italia il braccio destro della Meloni, Guido Crosetto. Tre donne di punta per Forza Italia: Giusy Versace, Laura Ravetto e Mariastella Gelmini. Altri volti noti anche per gli altri partiti: Nicola Stumpo (Liberi e Uguali), Carla Ruocco (Movimento 5 Stelle), Lorenzo Fontana (Lega). Clicca qui per tutti i dettagli sull’affluenza, le dichiarazioni dei protagonisti e le notizie dai seggi di tutta Italia. I dati in tempo reale sulle Elezioni Politiche 2018 e le Elezioni regionali in Lombardia e in Lazio - Live & Affluenza - Exit Poll (dalle 23:00) - Risultati Camera Uninominale, Senato Proporzionale, Senato Uninominale, Lombardia e Lazio.

ELEZIONI 2018: PROPORZIONALE CAMERA, PROIEZIONI ED EXIT POLL

Secondo gli ultimi sondaggi disponibili, di Francesco Vassallo e riportati da Termometro Politico, una bella sfida, quasi alla pari tra i principali competitors. Il centrodestra, coalizione composta da Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Noi con l'Italia, può contare su 107 seggi blindati. Il Movimento 5 Stelle può contare su numeri importanti nel proporzionale: 111 seggi blindati, un’enormità rispetto agli esigui 8 dell’uninominale. Il centrosinistra, invece, può contare su 122 seggi sicuri. Infine, secondo la simulazione riportata da Termometro Politico, Liberi e Uguali, in grande difficoltà nei collegi maggioritari, potrebbe raccogliere 24 deputati grazie al proporzionale. A differenza della sfida sui collegi uninominali alla Camera, dunque, è palese una sorta di parità tra i tre principali partiti/coalizioni in lizza per la vittoria delle elezioni: il Movimento 5 Stelle è avanti di qualche seggio, subito seguiti da centrodestra e centrosinistra. La vera partita si giocherà nel maggioritario, dove Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia sembra avere un altro passo.

ELEZIONI CAMERA, I PRECEDENTI

Per quanto riguarda il proporzionale alla Camera, è possibile fare un confronto con le elezioni del 2006, del 2008 e del 2013, le elezioni con l’ormai passato (e incostituzionale) Porcellum. Entrata in vigore il 21 dicembre 2005, la Legge Calderoli prevedeva una legge elettorale proporzionale con premio di maggioranza e liste bloccate. Nel gennaio del 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale della legge, annullando il premio di maggioranza e introducendo la possibilità di esprimere un voto di preferenza. Le ultime elezioni politiche, nel 2013, non hanno proclamato alcun vincitore: nessuna delle coalizioni ha potuto ottenere una vittoria. La coalizione di centrosinistra, guidata da Pier Luigi Bersani, ha ottenuto 340 seggi alla Camera; Il Popolo della Libertà di Silvio Berlusconi 124 seggi; il Movimento 5 Stelle 108 seggi. Infine, la lista Con Monti per l’Italia 45 seggi.

COME SI ASSEGNANO I SEGGI AL PROPORZIONALE CON LA NUOVA LEGGE ELETTORALE?

Come abbiamo già detto in precedenza, la nuova legge elettorale è mista: una parte di sistema maggioritario, elezione uninominale (un solo candidato per ciascuna singola lista o per ciascuna coalizione di liste), e una parte proporzionale, seggi assegnati secondo la proporzione dei voti che ogni singola lista otterrà a livello nazionale. Come riporta Il Foglio, gli elettori potranno individuare le liste per la presenza del simbolo di ciascuna di esse sulla scheda elettorale, con a fianco una lista di candidati. Il sistema, proporzionale, è chiamato plurinominale: in ogni lista per la Camera, così come per il Senato, sono presenti da un minimo di due candidati a un massimo di quattro candidati. Un terzo dei seggi verrà assegnato attraverso il sistema misto, mentre i due terzi rimanenti in proporzione al numero di voti ottenuti a livello nazionale.

