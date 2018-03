Elezioni 2018, Camera uninominale/ Risultati, proiezioni, exit poll, seggi: ultime notizie su eletti

Elezioni politiche 2018, Uninominale Camera: le proieizioni, le sfide più interessanti, i risultati delle precedenti elezioni e come funziona il voto.

04 marzo 2018 - agg. 04 marzo 2018, 16.13 Carmine Massimo Balsamo

Elezioni 2018, Uninominale Camera (LaPresse)

Alle ore 12 l'affluenza ai seggi a livello nazionale per la Camera dei deputati era pari al 19,38% dei votanti. Nel 2013, le precedenti elezioni nazionali, la percentuale dei votanti alla stessa ora era pari al 14,9% degli elettori, mentre nel 2008 era del 16,5%. Tra i capoluoghi di provincia, la maggiore affluenza si è avuta a Firenze con il 22,76% dei votanti e a Genova con il 22,35%. A Palermo l'affluenza più bassa con il 14% degli aventi diritto. Più alte delle precedenti elezioni l'affluenza a Milano, 19,90%, Torino, 19,53% mentre risulta più bassa a Roma con il 17,31% e a Napoli con il 16,63%. A livello regionale le maggiori affluenza si sono registrate in Friuli Venezia Giulia con il 22,56%; in Emilia Romagna con il 22,72% e in Veneto con il 22,24%. La percentuale più bassa in Sicilia con il 14,27% (Agg. Paolo Vites) I dati in tempo reale sulle Elezioni Politiche 2018 e le Elezioni regionali in Lombardia e in Lazio - Live & Affluenza - Exit Poll (dalle 23:00) - Risultati Camera Proporzionale, Senato Uninominale, Senato Proporzionale, Lombardia e Lazio.

IL VOTO E I CANDIDATI

Elezioni 2018, Uninominale Camera: oggi domenica 4 marzo 2018 ci sono le politiche e con il sistema elettorale del Rosatellum c’è grande curiosità e attesa sui confronti nei collegi uninominali. Saranno 232 i deputati, su 630 totali, eletti attraverso il sistema maggioritario. Sia al Nord, che al Centro, che al Sud ci saranno dei testa a testa interessanti: nel collegio di Sanremo sfida tra Giorgio Mulè, ex direttore di Panorama candidato dal centrodestra, e Sergio Cofferati, ex segretario della Cgil candidato con Liberi e Uguali. A Bolzano testa a testa tra due donne di spicco del Pd e di Forza Italia: Maria Elena Boschi e Michaela Biancofiore. Siena sarà terra di confronto tra eccellenze in materia economica: Pier Carlo Padoan (Pd) contro Claudio Borghi (Lega). Al Sud lo scontro più atteso, in particolare nel collegio di Acerra: Vittorio Sgarbi contro Luigi Di Maio (candidato premier del M5s). Infine, derby di sinistra a Matera: la giornalista Francesca Barra (Pd) contro uno degli esponenti di spicco di Liberi e Uguali, Roberto Speranza.

ELEZIONI 2018, UNINOMINALE CAMERA: PROIEZIONI E EXIT POLL

Uninominale Camera, le ultime proieizioni fatte dagli esperti del settore sorridono al centrodestra. Repubblica ha pubblicato un’analisi sugli scontri uninominali per Montecitorio e la coalizione composta da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia più la quarta gamba di centristi (Noi con l'Italia), è l’unica che può ottenere la maggioranza. La ricerca effettuata dal quotidiano rivela che sui 232 collegi uninominali alla Camera, 115 sono sicuri per il centrodestra; 24 per il centrosinistra e solo 4 per il Movimento 5 Stelle. 88, invece, i collegi in bilico: 31 in bilico tra centrodestra e centrosinistra, 45 in bilico tra centrodestra e M5S, 1 in bilico tra centrosinistra e M5S e 11 in bilico tra tutti e tre i poli. Importante la partita sui collegi uninominali alla Camera, su cui il centrodestra punta tutto per avere la maggioranza: come sottolinea Repubblica, il centrodestra parte da 144 seggi sicuri nelle liste proporzionali e da 115 nell’uninominale, per un totale di 259 deputati. La quota per avere la maggioranza, 316, verrà raggiunta con altri 57 deputati: e alla Camera, nell’uninominale, si gioca tanto…

I PRECEDENTI ALLA CAMERA

Tre precedenti riguardano i collegi uninominali grazie alla Legge Mattarella, in vigore in seguito al referendum del 18 aprile 1993: previsto un sistema maggioritario a turno unico per la ripartizione del 75% dei seggi parlamentari, un proporzionale con liste bloccate per il rimanente 25% dei seggi assegnati alla Camera. Le elezioni in questione sono quelle del 1994, del 1996 e del 2001. Nel 1996 la coalizione de L’Ulivo ottenne 246 seggi all’uninominale con il 45,4 per cento, ai quali si aggiunsero 15 seggi dei Progressisti. Il Polo per le Libertà di Silvio Berlusconi ottenne 169 seggi con il 40,3 per cento; nessun seggio per la lista Pannella, mentre la Lega Nord di Umberto Bossi ottenne 39 seggi con il 9,9 per cento. Altri sei seggi ripartiti tra vari partiti con il 2,1 per cento.

COME VENGONO ASSEGNATI I SEGGI ALL'UNINOMINALE COL ROSATELLUM?

Il Rosatellum, legge elettorale che ha ricevuto il via libera definitivo lo scorso 26 ottobre 2017, è un sistema elettorale misto. Il 36 per cento dei seggi verrà assegnato con un sistema maggioritario, mentre il restante 64 per cento attraverso un sistema proporzionale. Alla Camera i seggi assegnati con il sistema uninominale saranno 232 su 630, mentre al Senato saranno 116 su 315. Come sottolinea Internazionale, nei seggi assegnati attraverso questo sistema ogni partito e ogni coalizione presenteranno un unico candidato: vincerà colui che otterrà più voti. A differenza di quanto avviene con il metodo proporzionale, con i candidati che possono presentarsi in più di una lista plurinominale (non più di cinque), nei collegi uninominali i candidati potranno presentarsi in un solo collegio. Il candidato che ha ricevuto anche solo un voto più dei suoi avversari di collegio verrà eletto alla Camera.

