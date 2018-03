Elezioni Lazio 2018, risultati regionali in diretta/ Zingaretti vs Parisi: exit poll, proiezioni

Risultati Elezioni Regionali Lazio 2018, oggi 4 marzo 2018: i candidati alla presidenza della Regione Zingaretti e Parisi, gli ultimi sondaggi, i precedenti e come si vota, le ultime notizie

04 marzo 2018 - agg. 04 marzo 2018, 20.56 Carmine Massimo Balsamo

Elezioni Regionali Lazio 2018 (LaPresse)

Elezioni Regionali in Lazio. Alle 19, secondo i dati del Viminale, si è recato a votare il 50,89% degli aventi diritto. La percentuale dei votanti era del 17,33% alle ore 12. A causa dei rallentamenti che le procedure di voto stanno creando nelle maggiori città italiane, il Campidoglio ha invitato i cittadini romani ad andare ai seggi per tempo, almeno un’ora prima della chiusura delle urne. A complicare le operazioni infatti è il tagliando adesivo antifrode, comparso per la prima volta proprio in queste elezioni politiche. Alla procedura farraginosa (registrazione, consegna delle schede all’elettore, voto, restituzione) si aggiunge dunque il fatto che in Lombardia e, appunto, nel Lazio, gli elettori ricevono tre schede, Camera e Senato (elezioni politiche) e Regione, e dunque l’atto del voto richiede un tempo più lungo del solito. Poiché sia i seggi delle politiche che quelli delle regionali chiudono alle 23, è bene che soprattutto i romani, ma anche gli elettori degli altri centri maggiori, per evitare sorprese, vadano ai seggi entro le 22. I dati in tempo reale sulle Elezioni Politiche 2018 e le Elezioni regionali in Lombardia e in Lazio - Live & Affluenza - Exit Poll (dalle 23:00) - Risultati Camera Uninominale, Camera Proporzionale, Senato Uninominale, Senato Proporzionale, Lombardia.

AFFLUENZA ALLE ORE 12

Cresce in Lazio dove si vota anche per il nuovo presidente di Regione l'affluenza al voto rispetto al 2013: alle ore 12 si è recato a votare il 16,5% degli aventi diritti rispetto al 13,8% delle precedenti elezioni, mentre prima ancora, nel 2008, aveva votato appena l'8,60%. Per le elezioni regionali ha votato il 16,53% degli elettori. Nei vari capoluoghi di provincia alle ore 12 ha votato a Frosinone il 14,92% degli elettori; a Latina il 16,81%; a Rieti il 17,09%; a Viterbo il 17,05%. Nella capitale infine ha votato il 16,87% degli aventi diritto (Agg. Paolo Vites).

ZINGARETTI, PARISI, LOMBARDI: TUTTI I CANDIDATI

Domenica 4 marzo 2018 si terranno le elezioni regionali per il Lazio: laziali chiamati alle urne per l’Election Day, perché oltre il nuovo Parlamento verrà sancito il nuovo presidente della Regione. Cittadini che dovranno eleggere il successore di Nicola Zingaretti, esponente del Partito democratico e sostenuto anche da SEL, CD e PSI, che ha deciso di ricandidarsi anche a questa turnata. Il fratello del noto attore Luca, è sostenuto oltre che dal Pd, da Lista Civica Zingaretti Presidente, Liberi e Uguali, Insieme con Zingaretti, Centro solidale per Zingaretti e +Europa. Sette gli sfidanti in corsa: Stefano Parisi (sostenuto da Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, Energie per l’Italia, Noi con l’Italia), Roberta Lombardi (candidata del Movimento 5 Stelle), Mauro Antonini (candidato di CasaPound), Giovanni Paolo Azzaro (candidato di Democrazia Cristiana), Elisabetta Canitano (candidata di Potere al popolo), Sergio Pirozzi (sostenuto da Sergio Pirozzi Presidente e Lista Nathan), Stefano Rosati (candidato di Riconquistare l’Italia) e infine Jean-Leonard Touadi (candidato di Civica Popolare).

RISULTATI ELEZIONI REGIONALI LAZIO 2018, GLI ULTIMI SONDAGGI

Una corsa a otto che sembra destinata a lasciare tutto come già è. Secondo gli ultimi sondaggi prodotti da GPF prima del silenzio elettorale, i distacchi sono cristallizzati e Nicola Zingaretti ha tracciato un solco rispetto ai diretti rivali. Il candidato del Centrosinistra, sostenuto anche da Liberi e Uguali, è dato attorno al 31,7 per cento. Più staccati i due principali competitors: parliamo del candidato del Centrodestra Stefano Parisi, fermo al 26,6 per cento, e della candidata del Movimento 5 Stelle Roberta Lombardi, che si aggira attorno al 24,4 per cento. Ben più distanti, invece, Sergio Pirozzi (9,4 per cento), Carnitano (3,5 per cento), Antonini (2,7 per cento) e Touadi (1 per cento). Dal punto di vista dei partiti, invece, buone notizie per Fratelli d’Italia, che si aggira attorno al 7,1 per cento), mentre Energie con l’Italia per Parisi non riesce a sfondare: nato da poco, il partito del candidato governatore si ferma all’1,8 per cento.

ELEZIONI REGIONALI, I PRECEDENTI

Le ultime elezioni regionali del Lazio si sono tenute il 24 e il 25 febbraio 2013 in seguito alle dimissioni del consiglio regionale. Al terminio dello scrutinio è stato eletto Nicola Zingaretti come nuovo Presidente della Regione, che ha ottenuto il 40,65 per cento dei voti. Il front runner per le elezioni di oggi ha battuto la concorrenza del candidato di centrodestra Francesco Storace, staccato di bene 11 punti: fermo al 29,32 per cento. Buono il riscontro ottenuto dal Movimento 5 Stelle, con il candidato Davide Barillari che ha ottenuto il 20,22 per cento dei voti. Giulia Bongiorno, oggi candidata con la Lega e al tempo sostenuta da SC, UdC, e FLI, ferma al 4,73 per cento. In ordine decrescente di voto Sandro Ruotolo di Rivoluzione Civile (2,17 per cento), Simone Di Stefano di CasaPound Italia (0,79 per cento), Alessandra Baldassarri di Fare per Fermare il Declino (0,57 per cento), Giuseppe Rossodivita di lista Amnistia Giustizia Libertà (0,44 per cento), Roberto Fiore di Forza Nuova (0,37 per cento), Luca Romagnoli di Fiamma Tricolore-Destra Sociale (0,34 per cento), Luigi Sorge del Partito Comunista dei Lavoratori (0,27 per cento) e infine Giuseppe Strano di Rete dei Cittadini (0,08 per cento).

COME SI VOTA ALLE REGIONALI 2018

Importanti novità per quanto riguarda la legge elettorale in vigore nella Regione Lazio. Questa, infatti, ha ricevuto una modifica nel gennaio 2017: diminuito il numero dei consiglieri, sceso a 50, e inserita la parità di genere e il divieto di terzo mandato. Il voto si svolge in un unico turno con sistema a predominanza proporzionale: l’80 per cento dei seggi è assegnato con il sistema proporzionale, il restante 20 per cento è assegnato con il sistema maggioritario, rispettivamente si scelgono 40 e 10 consiglieri. Grazie al premio di maggioranza è garantita la governabilità al candidato governatore, colui che otterrà un voto in più degli altri. I 10 consiglieri vengono assegnati, sottolinea Blitz Quotidiano, alle liste circoscrizionali che sostengono il presidente uscito vincitore dalle urne. A differenza delle elezioni politiche, è consentito il voto disgiunto tra il candidato presidente e a una lista di schieramento differente, così come è consentita la doppia preferenza di genere.

© Riproduzione Riservata.