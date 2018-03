Elezioni Lombardia 2018, risultati regionali in diretta/ Fontana vs Gori: exit poll, proiezioni

Elezioni Regionali Lombardia 2018, oggi 4 marzo 2018: i candidati alla presidenza della Regione, gli ultimi sondaggi, i precedenti e come si vota, le ultime notizie

04 marzo 2018 - agg. 04 marzo 2018, 20.58 Carmine Massimo Balsamo

Elezioni Regionali Lombardia 2018, Attilio Fontana (LaPresse)

L’affluenza alle ore 19:00 per le elezioni regionali in Lombardia si è attestata al 59,24%, più o meno in linea con il dato delle votazioni per Camera e Senato a livello nazionale. Vedremo se sarà possibile raggiungere il 70% alla chiusura dei seggi. Tra le province Bergamo, Brescia e Cremona superano il 63%, mentre Sondrio, con il 52,4%, è quella con il dato più basso. Sopra il 60% troviamo anche Lecco (61,7%) e Lodi (62,4%). La provincia di Milano è un po’ indietro, al 57,7%. Fa segnare un dato ancora più basso Milano città (54,8%). Di seguito i dati delle altre città capoluogo: Bergamo 61,4%, Sondrio 51%, Como 51,7%, Varese 58%, Monza 56,9%, Lecco 59,7%, Brescia 60,9%, Pavia 55,8%, Lodi 61,6%, Cremona 61,6% e Mantova 57,1%. (aggiornamento di Lorenzo Torrisi) I dati in tempo reale sulle Elezioni Politiche 2018 e le Elezioni regionali in Lombardia e in Lazio - Live & Affluenza - Exit Poll (dalle 23:00) - Risultati Camera Uninominale, Camera Proporzionale, Senato Uninominale, Senato Proporzionale, Lazio.

L'AFFLUENZA ALLE 12

In Lombardia dove si vota anche per il nuovo presidente della Regione l'affluenza alle ore 12 è stata del 19,92%. Rispetto alle precedenti elezioni si registra un aumento del 3,4% dei votanti (allora alle ore 12 si recò al voto il 17% degli aventi diritto). A Milano curiosamente si è registrata l'affluenza più bassa con il 18,53% dei votanti, mentre la maggiore affluenza si registra a Bergamo con il 22,74% dei votanti. A seguire Cremona dove ha votato il 22,53% degli aventi diritto; Lodi con il 22,29%; Brescia dove si sono recati alle urne il 22,05% dei votanti; Lecco con il 21,20%; Mantova con il 20,22%; Como dove ha votato il 18,97% e la già citata Milano con il 18,53%, fanalino di coda. (Agg. Paolo Vites)

GORI VS FONTANA, TUTTI I CANDIDATI

Domenica 4 marzo 2018 si terranno le elezioni regionali per la Lombardia: lombardi chiamate alle urne per l’Election Day, oltre il nuovo Parlamento verrà eletto il nuovo presidente della Regione. E’ una corsa a sette per il dopo Roberto Maroni, con l’esponente leghista che ha deciso di non ricandidarsi. Al suo posto, sostenuto dal centrodestra, ci sarà l’ex Sindaco di Varese Attilio Fontana. E’ una corsa a due con Giorgio Gori, sindaco di Bergamo appoggiato dal Partito democratico e da parte del centrosinistra. Più staccato il candidato del Movimento 5 Stelle Dario Violi, impiegato e attivista pentastellato dal 2011. Altri quattro candidati con speranze ridotte al lumicino di portare a casa la vittoria alle urne: Giulio Arrighini, candidato da Grande Nord di Marco Reguzzoni, Onorio Rosati, candidato di Liberi e Uguali e ex consigliere regionale lombardo eletto tra le file del Pd, Massimo Gatti, candidato di Sinistra per la Lombardia, e Angela De Rosa, candidata della lista Casapound.

RISULTATI ELEZIONI REGIONALI LOMBARDIA 2018, GLI ULTIMI SONDAGGI

Come già anticipato in precedenza, sembra un testa a testa tra Attilio Fontana e Giorgio Gori, con il candidato del centrodestra in vantaggio. La tradizione della Lombardia è favorevole alla coalizione composta da Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Noi con l’Italia, e nonostante l’uscita infelice di Fontana sulla razza bianca, può vantare un consistente vantaggio. Secondo gli ultimi sondaggi disponibili prima del silenzio elettorale, pubblicati da Index Research, Attilio Fontana ha un consenso che si aggira attorno al 41,5 per cento. Staccato di cinque punti Giorgio Gori, fermo al 36,5 per cento. Decisamente più indietro i restanti candidati. Dario Violi, esponente del Movimento 5 Stelle, è al 15,5 per cento, mentre si prevede un flop per Liberi e Uguali, con Onorio Rosati fermo al 3 per cento. Ancor di più inferiori le stime, secondo il sondaggio in questione, per i restanti tre candidati, ovvero i rappresentanti di Sinistra, Casapound e Grande Nord.

I PRECEDENTI DELLE ELEZIONI IN LOMBARDIA

Le ultime elezioni regionali per la Lombardia si sono tenute nel 2013 e, come già sottolineato, ha trionfato il candidato del centrodestra Roberto Maroni. L’ex ministro dell’Interno, uomo di spicco della Lega, ha raccolto 2.456.921 voti, il 42,81 per cento, staccando di oltre quattro punti Umberto Ambrosoli, candidato del Centrosinistra che ha raccolto il 38,24 per cento. Non pervenuto il Movimento 5 Stelle, con il candidato Silvana Carcano ferma al 13,62 per cento. Stesso discorso per il civico Gabriele Albertini (4,12 per cento) e Carlo Maria Pinardi di Fare per Fermare il Declino (1,18 per cento). Per quanto riguarda i consiglieri comunali, curioso particolare: nove consiglieri si sono staccati da Forza Italia e hanno costituito il gruppo consigliare di Nuovo Centro Destra, componente comunque della maggioranza. Dopo le dimissioni di uno dei consiglieri in questione di NCD, il consigliere subentrante non ha aderito a NCD, facendo parte di Forza Italia.

COME SI VOTA ALLE REGIONALI 2018

Rispetto alle elezioni politiche, si vota in maniera diversa per le regionali in Lombardia. Nella scheda per le regionali è possibile fare due segni diversi: uno sul candidato presidente della Regione, l’altro sulle liste. E’ dunque consentito il voto disgiunto: ad esempio è possibile barrare il nome di un candidato presidente ma votare una lista che non lo sostiene. Se si fa solamente un segno sul nome del candidato presidente, nessuna lista riceverà il voto. E’ possibile, inoltre, votare la lista: in questo caso il voto varrà anche per il candidato appoggiato dalla lista in questione. Due preferenze è il massimo che l’elettore può scegliere, necessariamente di sesso diverso e scrivendo i loro nomi nell’apposito spazio della scheda. Vincerà il candidato che prende un voto in più degli altri. Alle elezioni politiche, per inciso, non è possibile segnare le preferenze ed è vietato il voto disgiunto.

