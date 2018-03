Elezioni politiche italiane del 2018, bufale e fake news/ Matita copiativa e rifiuto della scheda elettorale

Elezioni 2018, bufale e fake news: negli ultimi anni si sono moltiplicate le notizie non vere sul voto, dalla matita copiativa al rifiuto delle schede elettorali

Elezioni politiche italiane del 2018, bufale e fake news (LaPresse)

Domenica 4 marzo 2018, oggi si andrà al voto per le elezioni politiche 2018: italiani chiamati alle urne per il rinnovo dei due rami del Parlamento, il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati. Come da tradizione, purtroppo, tornano di moda bufale e fake news su come si vota ma non solo. Una delle notizie non vere che circola con più insistenza, tornata di moda anche negli ultimissimi giorni, è quella legata alla matita copiativa fornita per dare il proprio voto. Secondo la bufala in questione, la matita è cancellabile e le schede potrebbero essere contraffatte. Innanzitutto perché la cancellazione e la manomissione di un voto su una scheda elettorale non possono passare inosservato, come sostenuto anche dal cantante Piero Pelù in occasione del Referendum Costituzionale del 4 dicembre 2016, ma anche perché il voto espresso mediante l’utilizzo di un qualsiasi altro strumento diverso dalla matita presente nei seggi è un voto che viene annullato. E, tra l’altro, non è possibile intascarsi una delle matite in questione: si rischia una sanzione dai 103 ai 309 euro. Risultati in tempo reale sule Elezioni Politiche 2018 e le Regionali in Lombardia e in Lazio

“RIFIUTA LA SCHEDA VERBALE: COSI’ NON ABBASSI LA QUOTA DEI VOTI VALIDI”

Un’altra delle clamorose fake news tradizionali riguarda più specificamente le catene di e-mail e di messaggi che circolano sui social network e di cellulare e in cellulare. La bufala in questione riguarda la possibilità di rifiutare la scheda nel seggio e fare mettere a verbale il proprio rifiuto. Una forma di protesta che, come sottolineato da Polisblog, viene particolarmente promossa dagli ambienti grillini: elettori delusi invitati ad andare a votare, farsi vidimare la scheda senza toccarla per poi rifiutare la scheda e pretendere che il rifiuto venga messo a verbale. Secondo questa concezione, a differenza delle schede bianche o delle schede nulle, il voto non potrà abbassare la quota di voti validi per il raggiungimento delle soglie per i partiti in relazione al totale dei voti. Ma è chiaramente una bufala: il nostro sistema elettorale non prevede la possibilità di rifiutare la scheda, creerebbe soltanto caos. Una bufala che ha funzionato: alle regionali siciliane un’elettrice ha bloccato le procedure di votazione per questo motivo…

“LA SCHEDA ELETTORALE VA NELL’URNA!”

Una novità importante introdotta per le elezioni in programma oggi 4 marzo è quella riguardante il non inserimento immediato delle schede nell’urna. Ogni elettore infatti dovrà consegnare la propria scheda al presidente di seggio, che dovrà effettuare un’altra operazione: il Rosatellum ha infatti introdotto il tagliando antifrode. Al seggio verrà preso nota di un codice, una stringa alfanumerica presente sulla scheda come sottolinea il Corriere della Sera, scritta su un tagliando rimovibile. Dopo aver espresso il voto, dunque, la scheda va consegnata al presidente di seggio, che staccherà il tagliando verificando se il codice è lo stesso di quello annotato: una scelta fatta per evitare brogli. Ma sui social network circolano le più assurde ipotesi di questa nuova regola e, immancabilmente, c’è chi invita a imbucare nell’urna, anche con la forza, la propria scheda.

