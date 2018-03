Germania, Referendum Spd: sì a Grande Coalizione/ Larghe Intese Merkel-Schulz, ora il Governo si può fare

Germania, Referendum Spd: sì alla Grande Coalizione dopo il voto del board dei socialdemocratici. Larghe Intese Merkel-Schulz, ora il governo si può fare. Ma gli elettori sono scontenti

04 marzo 2018 Niccolò Magnani

Germania, sì al governo di Grande Coalizione (LaPresse)

Alla fine il popolo Spd ha detto Sì: in Germania il referendum tenuto dal congresso e dagli appartenenti del partito socialdemocratico ha deciso per dire Sì al Governo di Larghe Intese, l’ennesimo della storia recente tedesca dopo la caduta del Muro di Berlino. Con un’ampia maggioranza del 66%, 239.604 iscritti dell’SPD hanno votato a favore di una riedizione della Grosse Koalition: in 123.329 hanno invece votato contro, come del resto aveva detto prima delle elezioni tedeschi del 2017 l’allora segretario Martin Schulz, salvo poi rimangiarsi tutto dopo l’accordo con la Cancelliera Merkel che aveva portato proprio al referendum 4 marzo in tutta la Spd. All’ultimo referendum indetto nel 2013 attorno alla stessa questione, il fronte del “sì” aveva raggiunto oltre il 76% dei voti, spiega La Stampa questa mattina. Dopo 161 giorni dalle elezioni federali del 24 settembre scorso, la Germania può finalmente dire di avere un governo, in extremis, con l’accordo tra Cdu-Csu e Spd per la riedizione della Grande Coalizione.

MERKEL, “MI CONGRATULO CON L’SPD”

«Mi congratulo con l'Spd per questo risultato chiaro, e sono lieta di una nuova collaborazione per il benessere del nostro paese», ha twittato poco fa la Cdu di Angela Merkel che tira un sospiro di sollievo come del resto al board Ue che tifava per la Grosse Koalition. Come riporta Repubblica poco fa, «Domani è previsto che sia invece la Csu a rendere noto chi sarà ministro nel governo Merkel-quater. I conservatori bavaresi si sono assicurati il cruciale dicastero dell'Interno, per i prossimi quattro anni, e lo hanno ribattezzato "della Heimat", dell'identità nazionale. Il candidato più probabile è l'attuale capo del partito, Horst Seehofer». I sondaggi che circolano in Germania però non vedono l’elettorato particolarmente contento del nuovo accordo da tutti allontano e “schifato” prima del voto di settembre. «Solo più il 43% dei tedeschi dichiara così di avere ancora fiducia nella tenuta e nell’affidabilità del futuro governo di ampie intese mentre se si dovesse tornare già oggi alle urne, solo più il 16% dei cittadini voterebbe ancora per il Partito socialdemocratico», spiegano i colleghi de La Stampa. Dunque non un grandissimo successo per la Merkel e nemmeno per la nuova edizione della Spd con alla guida Andrea Nahles ed Olaf Scholz: la Germania è forte ma si dovrà ridimostrare tale per riconquistare la fiducia degli elettori.

© Riproduzione Riservata.