SCHEDE ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE, REGIONALI 2018 FAC SIMILE/ Come si vota Camera, Senato, Lombardia, Lazio

Schede elettorali Elezioni Politiche e Regionali 2018. I fac simili per Camera, Senato, Lombardia e Lazio. La guida per domenica 4 marzo: come si vota. Le ultime notizie

04 marzo 2018 Silvana Palazzo

Schede elettorali Elezioni Politiche e Regionali 2018 (Foto: LaPresse)

Il momento della verità sta arrivando: domani è il giorno delle Elezioni Politiche 2018 e di quelle Regionali per Lombardia e Lazio. Per arrivare pronti alle urne domenica 4 marzo è importante sapere come saranno le schede elettorali attraverso cui esprimeremo la nostra preferenza. Il Viminale ha pubblicato i fac-simile delle schede elettorali per le prossime elezioni politiche. Sono due: una rosa per la Camera, quella gialla invece è per il Senato. Quest'ultima verrà consegnata solo agli elettori che hanno almeno 25 anni. La scheda sia per Camera che per il Senato è divisa in rettangoli. In alto ci sono i nomi dei candidati nei collegi uninominali e sotto il simbolo della lista o delle liste collegate al nome. Vicino al simbolo ci sono i nomi dei candidati in un listino che è bloccato, quindi non si può scegliere uno di loro: vengono infatti eletti in base ai voti ottenuti dalla lista in ordine di presentazione. Per votare bisogna tracciare una croce con la matita copiativa fornita dal seggio sul nome del candidato all'uninominale o del partito scelto. Se si barra il simbolo, si vota la lista e il candidato all'uninominale collegato. Se si segna il nome del candidato all'uninominale, il voto passa anche alla lista. Barrando con la croce il nome del candidato e il simbolo del partito non cambia nulla nella ripartizione dei voti: questo è il cosiddetto voto coerente. Con la nuova legge elettorale è invece vietato esprimere il voto disgiunto. La novità quest'anno è che le schede elettorali per le politiche presentano un tagliando antifrode: usciti dalla cabina, gli elettori non dovranno subito inserire la scheda nell'urna, ma consegnarla al presidente di seggio, che controllerà il numero di codice della scheda.

- Clicca qui per i fac-simili delle schede Elezioni Politiche 2018 Camera e Senato

RISULTATI ELEZIONI POLITICHE 2018 - RISULTATI REGIONALI LOMBARDIA E LAZIO 2018

SCHEDE ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI 2018

Oltre alle schede rosa per la Camera e gialla per il Senato, gli elettori lombardi e laziali riceveranno una scheda verde per le Elezioni Regionali. Il Consiglio regionale e il Presidente della Regione si eleggono insieme infatti a suffragio universale e diretto. Il sistema di voto è diverso: in questo caso possono essere espresse le preferenze, scrivendo sulla scheda cognome o nome e cognome del candidato, e il voto disgiunto. Sulla scheda sono stampati i nomi dei candidati alla presidenza, con le rispettive liste che li sostengono. Accanto a ogni simbolo ci sono due righe che possono essere riempite a mano con uno o due cognomi di candidati di quel partito. Se l'elettore ne scrive due, devono essere però di sesso diverso, pena l'annullamento del secondo cognome. Se si appone la croce su un simbolo, il voto viene trasferito automaticamente al candidato presidente sostenuto da quel partito. Se viceversa si appone la croce solo sul nome del candidato presidente, il voto resta solo a lui e non viene trasferito ad alcuna lista. Si può segnare con una croce il nome del candidato presidente e sul simbolo di un partito che lo sostiene, così come si può votare un candidato presidente e un partito diverso da quelli in coalizione con lui (voto disgiunto).

- Clicca qui per i fac-simili delle schede Elezioni Regionali Lombardia 2018 relativi alle singole circoscrizioni elettorali provinciali.

- Clicca qui per i fac-simili delle schede Elezioni Regionali Lazio 2018 relativi alle singole circoscrizioni elettorali provinciali.

