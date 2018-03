SONDAGGI ELEZIONI POLITICHE 2018/ Exit poll Camera e Senato e risultati: regionali Lombardia e Lazio?

Sondaggi ed exit poll Elezioni 2018, Politiche e Regionali: numeri, previsioni e possibili vincitori tra M5s, Centrodestra e Pd. Di Maio vicino alla vittoria?

04 marzo 2018 Niccolò Magnani

Sondaggi Elezioni politiche 2018 ed exit poll (LaPresse)

I sondaggi ufficiali, gli ultimi, di queste Elezioni Politiche e Regionali 2018 sono stati pubblicati il 16 febbraio scorso: oggi, ad urne aperte (dalle 7 alle 23 in un unico election day) gli elettori indicheranno il loro voto e si scoprirà se effettivamente nelle ultime due settimane siano cambiati drasticamente i rapporti di forza o se invece la vigilia con centrodestra in vantaggio sia stata confermata. M5s primo partito, Pd primo gruppo parlamentare, Forza Italia-Lega-FdI-NcI prima coalizione: questi gli esiti della maggior parte dei sondaggi compiuti nelle ultime settimane, con un unico punto in comune ovvero la mancanza di una vera maggioranza che possa consegnare al Paese da questa sera un governo immediato. Gli exit poll inizieranno ad uscire già dalle ore 23 e si avranno i primi spunti interessanti: di certo uno dei due contendenti potrà aver ragione (o forse nessuno dei due). Silvio Berlusconi ha citato in campagna elettorale che il Centrodestra sarebbe molto vicino al 40% (beccandosi anche una bella multa dall’AgiCom) mentre Luigi Di Maio chiudendo la campagna venerdì scorso ha urlato in piazza del Popolo a Roma, «Non vi posso parlare di sondaggi, ma mi vedete particolarmente sorridente perché ne ho appena visto uno che ci dà a un passo dalla vittoria. Possiamo vincere in tutti i collegi del Sud e in molti del Nord. Avremo un gruppo parlamentare tre volte più grande. Con noi finisce l'epoca delle poltrone e inizia quelle di chi nelle istituzioni lavora per i cittadini».

Intanto, i sondaggi regolari di Demos condotti il 16 febbraio hanno confermato in caso di stallo post-voto, gli elettori italiani preferiscono un ritorno alle urne piuttosto che un governo tecnico o delle larghe intese come avviene ormai da decenni in Germania. Il 53% ad oggi preferirebbe tornare subito al voto se Centrodestra, Centrosinistra o Movimento 5 Stelle non avessero i numeri idonei per trovare un governo stabile immediatamente. Solo il 20% invece vorrebbe un governo di Larghe Intese, presumibilmente tra Forza Italia e Partito Democratico, gli unici due che non hanno mai escluso del tutto la possibilità di un neo-patto Nazareno. Insomma, un Di Maio vicinissimo alla vittoria potrebbe non essere un dato tanto “campato per aria” ma per avere la conferma si dovranno iniziare ad aprire le urne e forse a metà nottata si avrà una indicazione interessante in tal senso. Risultati in tempo reale sule Elezioni Politiche 2018 e le Regionali in Lombardia e in Lazio

QUORUM, VOTO DEI GIOVANI: M5S AL TOP, CALO RENZI, NON SFONDA BERLUSCONI

Interessanti i sondaggi prodotti da Quorum poco prima del silenzio elettorale: indagano infatti sul voto dei giovani in queste imminenti Elezioni Politiche, rivelando quali sono a poche settimane dalle urne le possibili scelte dei giovani tra i 22 e i 29 anni che si apprestano a dare il proprio voto a questa complessa prossima Legislatura che sta per nascere. Ebbene, guardando i risultati alla Camera dei Deputati (dove si vota dai 18 anni in su) si scopre che il Movimento 5 Stelle spopola ancora tra i giovani, ottenendo il 31%, mentre Matteo Renzi sarebbe ancora più in calo rispetto alle stime nazionali (al 20% attualmente). Non convincono nemmeno i partiti del centrodestra, o almeno non fanno meglio delle stime “generali”: Forza Italia al 15%, Lega Nord al 14%, Fratelli d’Italia al 4% battuta da Liberi e Uguali all’8% su scala nazionale. Bene la lista di Emma Bonino, 4% a +Europa, molto meno bene invece per Civica Popolare, CasaPound e Potere al Popolo che anche tra i giovani non vanno oltre l1% come risultato alla Camera.

DEMETRA, REGIONALI LAZIO: ZINGARETTI DAVANTI, PARISI SORPASSA LOMBARDI

Nelle ultime elaborazioni di sondaggi per le Regionali in Lazio, condotte da GPF-Demetra prima del silenzio elettorale, la situazione della vigilia di questo election day viene confermata: mentre il centrosinistra è in netto svantaggio in Lombardia, nel Lazio si profila un secondo mandato consecutivo per Nicola Zingaretti, dato in vantaggio in tutte le intenzioni di voto fino ad oggi e probabile vincitore anche della sfida in programma il 4 marzo prossimo. I numeri sono dalla sua, con la candidata del Movimento 5 Stelle che pareva la sua acerrima rivale fino all’ultimo voto che invece è data ancora più in stallo. Ebbene, per un Zingaretti II si profila un 31,7% di consenso, in netto vantaggio sul secondo a sorpresa Stefano Parisi (25,6%) che col Centrodestra è stato candidato in extremis, scartando il sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi (9,3% nei sondaggi). Roberta Lombardi invece non va oltre al 24,4% dei voti M5s, al momento non bastevoli per poter arrivare ad impensierire il Partito Democratico.

