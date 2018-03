Senato Uninominale, Elezioni 2018/ Risultati, exit poll, proiezioni, seggi: ultime notizie su eletti

Elezioni politiche 2018, Uninominale Senato: le proieizioni, le sfide più interessanti, i risultati delle precedenti elezioni e come funziona il voto.

Elezioni 2018, Uninominale Senato (LaPresse)

Elezioni 2018, Uninominale Senato: oggi domenica 4 marzo 2018 in programma le politiche e con il sistema elettorale del Rosatellum. C’è grande curiosità sui confronti nei collegi uninominali. E a Palazzo Madama i collegi uninominali influiranno molto di più rispetto alla Camera: su 315 senatori, saranno 115 i candidati prescelti dopo aver sconfitto i loro sfidanti in una sfida secca nei collegi uninominali. Per alcuni sarà una sfida inappellabile, ma per altri c’è il cosiddetto paracadute, essendo candidati anche nei listini proporzionali (vedi Matteo Renzi). Sono diversi i big match in programma. A Cremona Daniela Santanchè (Fratelli d’Italia) sfiderà Danilo Toninelli (Movimento 5 Stelle). A Bologna un derby di sinistra dal gusto molto particolare: Pier Ferdinando Casini del Pd vs Vasco Eranni di Liberi e Uguali. In Toscana la sfida più interessante è sicuramente quella di Firenze 1: Alberto Bagnai della Lega, ma economista di sinistra, contro Matteo Renzi, candidato premier del Pd. Al Sud, infine, un interessanto trio nel collegio Puglia 6: Massimo D’Alema (Liberi e Uguali), Teresa Bellanova (viceministro Pd) e Barbara Lezzi (Movimento 5 Stelle). Clicca qui per tutti i dettagli sull’affluenza, le dichiarazioni dei protagonisti e le notizie dai seggi di tutta Italia. I dati in tempo reale sulle Elezioni Politiche 2018 e le Elezioni regionali in Lombardia e in Lazio - Live & Affluenza - Exit Poll (dalle 23:00) - Risultati Camera Uninominale, Camera Proporzionale, Senato Proporzionale, Lombardia e Lazio.

RISULTATI ELEZIONI POLITICHE 2018, UNINOMINALE SENATO: PROIEZIONI, EXIT POLL E SEGGI

Uninominale Senato, le ultime proiezioni fatte dagli esperti del settore sorridono al centrodestra. Repubblica ha pubblicato un’analisi sugli scontri uninominali per Palazzo Madama e la coalizione composta da Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Noi con l'Italia, è l’unica che può ottenere la maggioranza, in netto vantaggio su Pd e Movimento 5 Stelle. Salvatore Vassallo, autore dell’analisi in questione, ha rivelato che sono 71 i collegi sicuri per il centrodestra, 17 i collegi sicuri per il centrosinistra. Nessun collegio sicuro per il Movimento 5 Stelle, mentre sono 26 i collegi in bilico: 15 collegi in bilico tra centrodestra e centrosinistra, 11 collegi in bilico tra centrodestra e Movimento 5 Stelle e 1 collegio in bilico tra tutti e tre i poli. Al sud si giocherà una partita importante: ballano 11 collegi tra Movimento 5 Stelle e Forza Italia, molto dipenderà dai testa a testa nell’uninominale, addirittura forse per avere la maggioranza a Palazzo Madama.

I PRECEDENTI AL SENATO

Tre precedenti riguardanti i collegi uninominali dall'entrats in vigore della Legge Mattarella, in seguito al referendum del 18 aprile 1993: previsto un sistema maggioritario a turno unico per la ripartizione del 75% dei seggi parlamentari, un proporzionale con liste bloccate per il rimanente 25% dei seggi assegnati alla Camera. Le elezioni in questione sono quelle del 1994, del 1996 e del 2001. Nel 1996 la coalizione guidata da L’Ulivo di Romano Prodi ottenne 134 seggi con il 41,3 per cento al Senato attraverso il sistema maggioritario; il Polo per le Libertà di Silvio Berlusconi ottenne 67 seggi con il 37,3 per cento; i Progressisti ottennero 10 seggi con il 2,9 per cento; la Lega Nord di Umberto Bossi ottenne 18 seggi con il 10,4 per cento; i restanti tre seggi ripartiti tra altri, per un totale di 4,3 per cento.

ELEZIONI UNINOMINALE SENATO: COME FUNZIONA IL ROSATELLUM

Il Rosatellum, legge elettorale che ha ricevuto il via libera definitivo lo scorso 26 ottobre 2017, è un sistema elettorale misto. Il 36 per cento dei seggi verrà assegnato con un sistema maggioritario, mentre il restante 64 per cento attraverso un sistema proporzionale. Alla Camera i seggi assegnati con il sistema uninominale saranno 232 su 630, mentre al Senato saranno 116 su 315. Nei seggi assegnati attraverso questo sistema ogni partito e ogni coalizione presenteranno solo un candidato: vincerà colui che otterrà più voti. A differenza di quanto avviene con il metodo proporzionale, con i candidati che possono presentarsi in più di una lista plurinominale (non più di cinque), nei collegi uninominali i candidati potranno presentarsi in un solo collegio. Una volta terminata la fase di voto, il candidato che ha ricevuto anche solo un voto più dei suoi avversari di collegio verrà eletto al Senato.

