Senato proporzionale, Elezioni 2018/ Risultati, exit poll, proiezioni, seggi: ultime notizie su eletti

04 marzo 2018

Elezioni Politiche 2018: proporzionale Senato. La legge elettorale Rosatellum bis prevede un sistema elettorale misto: il 36 per cento dei seggi verrà assegnato con un sistema maggioritario, mentre il 64 per cento verrà assegnato con un sistema proporzionale. Alla Camera i seggi assegnati con il sistema plurinominale saranno 398, mentre al Senato 199. I partiti e le coalizioni presenteranno al propozionale per la Camera una lista di candidati, lista bloccata con non meno di due e non più di quattro candidati, in 20 circoscrizioni per il Senato, una per Regione. Sono diversi i big politici e non candidati al proporzionale del Senato: da Massimo D’Alema di Liberi e Uguali, passando per il leader della Lega Matteo Salvini, al leader del Pd Matteo Renzi e al candidato premier del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio. Ma non solo: il presidente della Lazio Claudio Lotito, candidato di Forza Italia, il giornalista Gianluigi Paragone per il Movimento 5 Stelle e il giornalista Tommaso Cerno per il Partito democratico. Clicca qui per tutti i dettagli sull’affluenza, le dichiarazioni dei protagonisti e le notizie dai seggi di tutta Italia. I dati in tempo reale sulle Elezioni Politiche 2018 e le Elezioni regionali in Lombardia e in Lazio - Live & Affluenza - Exit Poll (dalle 23:00) - Risultati Camera Uninominale, Camera Proporzionale, Senato Uninominale, Lombardia e Lazio.

ELEZIONI 2018, PROPORZIONALE SENATO: PROIEZIONI E EXIT POLL

Secondo gli ultimi sondaggi disponibili, come quello di Francesco Vassallo per Termometro Politico, il Senato è la roccaforte del centrodestra, coalizione composta da Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e quarta gamba dei centristi. A Palazzo Madama il centrodestra può contare su 75 seggi blindati: 34 per Forza Italia, 30 per la Lega e 11 per Fratelli d’Italia. Il Movimento 5 Stelle, che nei seggi uninominali riscontra qualche difficoltà, al proporzionale può contare su 53 seggi quasi certi. Il Pd di Matteo Renzi, anch’esso in difficoltà negli uninominali secondo gli ultimi sondaggi, 52 seggi blindati. In coalizione con il Centrosinistra, SVP può garantire al proporzionale un seggio, per un totale di 53 seggi. Liberi e Uguali si ferma a 12 seggi. Centrodestra in netto vantaggio dunque nel proporzionale, ancora di più negli uninominali: per avere la maggioranza al Senato basterebbe la conferma dei sondaggi, considerando inoltre che i seggi in ballottaggio al maggioritario vedono spesso protagonista Forza Italia al Sud.

I PRECEDENTI AL SENATO

Per ciò che concerne il proporzionale al Senato, è possibile fare un confronto con le elezioni del 2006, del 2008 e del 2013, le elezioni con l’ormai superato Porcellum. Entrata in vigore il 21 dicembre 2005, la Legge firmata dal leghista Roberto Calderoli prevedeva una legge elettorale proporzionale con premio di maggioranza e liste bloccate. Nelle elezioni del 2013, per quanto riguarda il Senato, il Partito democratico si è assicurato 105 seggi con il 27,4 per cento, Sinistra Ecologia e Libertà (SEL) 7 seggi con il 3 per cento, SVP 3 seggi, Il Megafono – Lista Crocetta 1 seggio, Sudtiroler Volkspartei (SVP) 2 seggi, Pd-Svp 1 seggio: totale della coalizione di Centrosinistra 113 seggi con il 31,6 per cento. Superiore, invece, il risultato raccolto dalla coalizione di Centrodestra: Il Popolo della Libertà (PdL) 98 seggi con il 22,3 per cento, la Lega Nord 17 seggi con il 4,3 per cento, Grande Sud 1 seggio, il Popolo della Libertà – Lega Nord 1 seggio: totale della coalizione di Centrodestra 116 seggi con il 30,7 per cento. Con Monti per l’Italia ha raccolto 18 seggi con il 9,1 per cento, mentre il Movimento 5 Stelle si è assicurato 54 seggi con il 23,8 per cento.

COME VENGONO ELETTI I DEPUTATI AL SENATO COL ROSATELLUM?

Come già sottolineato, il Rosatellum prevede che i parlamentari di Camera e Senato vengano eletti con un sistema misto: una quota del 36 per cento eletta con il maggioritario in collegi uninominali, una quota del 64 per cento eletta con il proporzionale in collegi plurinominali. Il collegio plurinominale prevede che un colleggio assegni più di un seggio, ripartito in base al sistema proporzionale: ogni partito e ogni coalizione, dunque, riceve il numero di seggi proporzionale ai voti ottenuti. Con questa nuova legge elettorale, i collegi plurinominali sono molto piccoli, assegnando da un minimo di due seggi a un massimo di otto, ed è inoltre prevista una soglia di sbarramento al 3 per cento su scala nazionale per i partiti che si presentano in maniera autonoma, mentre per le coalizioni la soglia si alza al 10 per cento.

