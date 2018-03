CAMERA SEGGI ED ELETTI, RISULTATI ELEZIONI 2018/ Centrodestra davanti a M5s: Gentiloni va, Minniti ko

Camera Seggi ed eletti, risultati elezioni 2018: il centrodestra ottiene più parlamentari del M5s ma non raggiunge la maggioranza. Centrosinistra: si salva Gentiloni, non Minniti...

Camera dei Deputati (foto da Lapresse)

Continuano ad arrivare i numeri dal Viminale dallo spoglio per le Elezioni politiche 2018, ma è probabilmente ancora presto per avere un quadro ben delineato per la composizione del prossimo Parlamento. Certo è, nonostante vi siano ancora molti collegi uninominali in bilico, che alla Camera il risultato premierà in termini di seggi ed eletti la coalizione di centrodestra, trainata da un grande risultato della Lega di Matteo Salvini. Secondo le prime proiezioni di Quorum, che sembrano avere un fondo di realtà, alla Camera il centrodestra dovrebbe ottenre 259 seggi contro i 231 del Movimento 5 Stelle; il centrosinistra crolla a quota 113 eletti, mentre Liberi e Uguali porta una rappresentanza di 15 membri. Interessante il dettaglio del centrodestra dove il conto tra uninominale e proporzionale dovrebbe produrre uno scenario in cui la Lega conquista 123 seggi contro i 99 di Forza Italia e i 32 di Fratelli d'Italia.

CAMERA, SEGGI ED ELETTI: I BIG CHE PASSANO

Nonostante il crollo su base nazionale del Partito Democratico salva il seggio in Parlamento Paolo Gentiloni, che nel suo collegio romano Lazio 1 supera il 40% staccando di oltre dieci punti Luciano Ciocchetti, candidato del centrodestra fermo al 30,9 e Angiolino Cirulli del Movimento cinque stelle, fermo al 16,7%. Si conferma blindato per il Partito Democratico il collegio uninominale per la Camera a Bolzano, dove Maria Elena Boschi si impone con il 41,23% dei voti. Staccata Michaela Biancofiore per Forza Italia, con l'amazzone berlusconiana che si ferma al 24,99%. C'era molta attesa poi per capire come sarebbe andata a finire poi la battaglia alla Camera per il collegio di Acerra in Campania, dove Luigi Di Maio con il 63,4% ha avuto nettamente la meglio sul candidato del centrodestra e storico dell'arte Vittorio Sgarbi, fermatosi al 20,4%.

I BIG AFFONDATI

Ma nella notte che verrà ricordata come l'inizio della Terza Repubblica sono tanti i grandi nomi che non riescono a portare a casa il seggio alla Camera. Tra le sconfitte più clamorose non possiamo non citare quello del Ministro dell'Interno Marco Minniti, sconfitto nel collegio uninominale di Pesaro e addirittura terzo con il 27,89%, mentre a vincere è Andrea Cecconi, Movimento Cinque Stelle, con il 34,8% dei voti. Batosta inattesa anche per Dario Franceschini, il Ministro per i Beni Culturali viene sconfitto nella sua Ferrara, dove ad avere la meglio è la candidata di centrodestra Maura Tomasi con il 39,7%. Cede a Roma nel collegio periferico di Torre Angela pure Matteo Orfini: il presidente del Partito Democratico non va oltre il 20,5%, preceduto da Barbara Mannucci (centrodestra) con il 32,3% e il 36,8% Lorenzo Fioramonti, indicato dal M5s come ministro dello sviluppo economico.

