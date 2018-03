Matteo Renzi verso le dimissioni dal Pd?/ Ultime notizie: ipotesi Gentiloni o Veltroni segretario

Le dimissioni di Renzi stanno diventando una delle notizie più succulenti di queste elezioni politiche 2018. Il segretario del Pd vorrebbe arrivare a fare la scissione e a creare un partito

05 marzo 2018 - agg. 05 marzo 2018, 9.00 Redazione

Renzi, La presse

Matteo Renzi si dimette? Un passo indietro all'indomani delle Elezioni Politiche 2018 aprirebbe una profonda crisi all'interno del Partito democratico. I fedelissimi del segretario non escludono l'ipotesi che si arrivi a scossoni nei vertici, ma eventuali cambiamenti di rotta potrebbero peggiorare la situazione. Da tempo comunque nelle file dell'opposizione all'interno del Pd circola un “piano B” che prevede la scelta di un traghettatore che gestisca la nuova fase del partito. Se la percentuale del Pd si attestasse sotto il 20%, il segretario sarebbe messo in discussione, sopra quella soglia invece potrebbe andare avanti. Si attendono i dati definitivi, per il momento Renzi resta chiuso per un'analisi del voto. Riguardo una possibile exit strategy, in molti guardano a Paolo Gentiloni come al possibile leader in questa inevitabile fase di transizione del Pd, ma come riportato dal Corriere della Sera c'è anche l'ipotesi Walter Veltroni. In ogni caso il partito del Nazareno non appoggerà alcun governo M5s: in questa situazione si porrà all'opposizione, ma bisognerà capire se tutto il gruppo dem sposerà questa linea. Qualcuno, a partire dall'opposizione interna, che possa aprire all'eventualità di dialogo con i pentastellati. (agg. di Silvana Palazzo)

DIMISSIONI RENZI DAL PD? IPOTESI SCISSIONE

Dimissioni di Renzi? Tutti le invocano dopo la disfatta uscita dalle urne di queste elezioni 2018. Il Pd crolla pure sotto la soglia di sicurezza psicologica del 20%. E dopo il record del 40% ottenuto alle Europee oggi bissa un nuovo record, ma in negativo, bruciando tutto il patrimonio di consensi che aveva ottenuto. Il buon Matteo nei giorni scorsi si è premurato di rassicurare tutti sul fatto che mai e poi mai si sarebbe dimesso da segretario Pd, anche in caso di una sonora scoppola. Evidentemente non è bastata la sconfitta al Referendum del 4 novembre 2016 e neppure la brutta figura rimediata a fine 2017 alle regionali siciliane. Fortunatamente i tempi della politica sono velocissimi e quindi quello che due giorni prima pareva una certezza nel giro di poche ora può svanire. E in tal senso le uniche parole del Pd, quelle del vicesegretario Martina, fanno intendere che qualcosa dalle sue parti potrebbe accadere: “Renzi per ora non parla ma sta facendo valutazioni a 360 gradi, la sconfitta è pesante”

RENZI SI DIMETTE DAL PD E FONDA UN NUOVO PARTITO?

Chiariamo una cosa. Renzi che non è stupido, aveva previsto questo scenario, magari non così nero, e nel preparare le liste ha candidato nei posti sicuri solo i suoi uomini garantendosi un cospicuo manipolo di deputati. Questo tesoretto gli permette di avere le mani libere e di valutare bene il proprio futuro. Che non si chiamerà più Nazareno visto che la vittoria dell’asse M5S-Lega segna la sconfitta definitiva delle larghe intese con Silvio Berlusconi. L’altra ipotesi concreta non sarebbero le dimissioni dal Pd ma la scissione e la creazione di un nuovo partito che debutterebbe alle elezioni Europee e che potrebbe contare nelle sue fila di un folto numero di deputati. Pare che Renzi voglia creare una sua “Cosa” di centrosinistra capace, magari, di intercettare anche un elettorato moderato. Per essere onesti e obiettivi fino in fondo dobbiamo ammettere che tra i tanti insuccessi già noti e stracitati, Renzi ottiene anche una grande vittoria: essere riuscito a rottamare definitivamente il Pd. Umiliando anche una certa classe dirigente: Minniti e Franceschini ne sanno qualcosa.

© Riproduzione Riservata.