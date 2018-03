DIRETTA RISULTATI ELEZIONI REGIONALI E POLITICHE 2018/ Lombardia e Lazio chi vince tra M5S, Pd e Centrodestra?

Diretta risultati Elezioni Regionali e Politiche 2018: la sfida si sposta in Lombardia e Lazio. L'Unione europea “trema” all'indomani dell'esito del voto nazionale. Le ultime notizie

Diretta risultati Elezioni Regionali e Politiche 2018 (Foto: LaPresse)

Dopo il clamoroso esito delle Elezioni Politiche 2018, c'è grande curiosità sui risultati delle Elezioni Regionali in Lazio e Lombardia. L'andamento non sembra smentire quanto abbiamo notato nelle ultime ore con lo spoglio nazionale. Il boom della Lega di Matteo Salvini si registra infatti anche in Lombardia, dove secondo la prima proiezione Rai il candidato Fontana avrebbe il 39,1% dei voti, seguito da Gori al 34,3%, Violi al 21,4% e Rosati al 3,2%. L'uscita di scena di Roberto Maroni non ha penalizzato dunque la corsa del Carroccio, anzi il governatore uscente sembra aver fatto un favore al “nemico” Matteo Salvini. La forbice per Fontana è del 38-42%, mentre per lo sfidante del centrosinistra Gori si ferma al 31-35%. Si prefigura allora un'altra batosta del Partito democratico, che esce da queste consultazioni elettorali con le “ossa rotte”. Nessuna sorpresa: in una regione dove il centrodestra governa da 23 anni senza interruzione, insidiare il primato è più di un'impresa. La sinistra ci sperava un po' perché la campagna elettorale degli avversari è partita in ritardo con l'addio inaspettato di Maroni, ma il renziano Gori paga anche il mancato accordo tra Pd e Liberi e Uguali, in corsa con Rosati.

ELEZIONI REGIONALI: NEL LAZIO M5S IN PIENA CORSA A TRE

Le sorprese potrebbero arrivare invece dalle Elezioni Regionali nel Lazio, dove i primi exit poll davano in vantaggio il presidente uscente del Pd Nicola Zingaretti, con Stefano Parisi al secondo posto e terza Roberta Lombardi. Le prime proiezioni invece cambiano radicalmente gli scenari, perché la candidata del Movimento 5 Stelle, che sembrava tagliata fuori dai giochi, insidia invece a due punti percentuali di distanza Zingaretti. Quest'ultimo è attestato al 34,4%, mentre Lombardi segue al 32%, con il candidato del centrodestra Parisi al 27% e Sergio Pirozzi al 4,7%. In casa dem c'è comprensibilmente molta attesa per questo risultato che potrebbe in un certo senso rappresentare una “consolazione” dopo la batosta ricevuta nelle Elezioni Politiche. Questi risultati hanno indicato una Regione con una prevalenza di M5s e centrodestra, ma la corsa potrebbe diventare seriamente a tre. Tutti fiduciosi, insomma, in attesa di prime indicazioni.

ELEZIONI POLITICHE: ESULTA DESTRA POPULISTA E XENOFOBA

Il “round” delle Regionali è cominciato, ma intanto proseguono le analisi sui risultati delle Elezioni Politiche 2018. All'indomani del voto italiano, Bruxelles ha visto materializzarsi lo scenario peggiore ventilato da Jean-Claude Juncker un paio di settimane fa. Dall'Unione europea arriva l'invito a mantenere la calma, ma il quadro è ormai chiaro e ora l'attenzione è tutta rivolta al Quirinale. Non a caso la Commissione Ue fa sapere di avere fiducia nel presidente Mattarella, «che sarà in grado di agevolare la formazione di un governo stabile». A Bruxelles augurerebbero lunga vita a Paolo Gentiloni, ma sanno benissimo che non può che limitarsi all'ordinaria amministrazione in queste settimane di negoziati per formare una maggioranza. Il vicepresidente della commissione Jyrki Katainen ha espresso l'augurio di vedere «un governo il prima possibile, anche se so che è difficile». Le esultanze più rumorose in Europa arrivano da Marine Le Pen (Front National), Nigel Farage (Ukip) e Geert Wilders, leader della destra olandese. Steve Bannon, ex consigliere di Donald Trump, invece è tornato a esprimere l'auspicio per una coalizione tra Movimento 5 Stelle e Lega.

