Emma Bonino, lista fuori dal Parlamento/ Elezioni 2018: +Europa sotto il 3%, ma lei può andare al Senato

Emma Bonino, leader di + Europa (LaPresse)

La lista della Bonino fuori dal Parlamento, clamoroso flop per + Europa. La formazione europeista nata il 23 novembre 2017 dalla convergenza con la lista Forza Europa di Benedetto Della Vedova, esentata dalla raccolta firme dalla messa a disposizione del simbolo di Centro Democratico da parte di Bruno Tabacci, era considerata tra le possibili sorprese delle elezioni politiche tenutesi nella giornata di ieri, ma lo scrutinio dei voti dice il contrario: il partito di Emma Bonino è sotto il 3 per cento sia alla Camera che al Senato, 2,67 per cento alla Camera e 2,43 al Senato, ed è ad un passo dal rimanere fuori dal Parlamento. Non sembra aver convinto gli elettori il programma dell’ex esponente del Partito Radicale che, come sottolineato dal nome del partito, chiedeva più Europa per l’Italia, politiche soft per quanto concerne l’immigrazione e altre innovazioni alquanto confuse, basti pensare alla questione della Tassa Imu sulla casa. E ora cosa accadrà per + Europa in caso di non raggiungimento del 3 per cento?

EMMA BONINO, LISTA FUORI DAL PARLAMENTO

Tutto il Centrosinistra sta raccogliendo dei risultati molto inferiori alle attese, basti pensare al Partito Democratico, e ora + Europa difficilmente entrerà al Parlamento. Secondo le ultimissime proiezioni, come vi abbiamo spiegato, il partito di Emma Bonino oscilla attorno al 2,5 per cento sia alla Camera che al Senato. Come sottolinea Libero, senza il 3 per cento, tutti i voti di + Europa andranno al Partito Democratico. Un flop clamoroso per Emma Bonino, protagonista di una campagna elettorale aspramente criticata dalla stampa per modi e proposte. Al momento nessuno del Comitato ha deciso di metterci la faccia di fronte alle telecamere, in attesa di inaspettate novità dai grandi seggi, basti pensare a Roma e Milano. Ma, come riporta l’Huffington Post, la Bonino potrebbe ugualmente entrare in Parlamento, più precisamente al Senato: attualmente è in testa con il 38,74 per cento delle preferenze (72.710 preferenze) nel collegio uninominale Senato di Roma 1, con l’esponente del Centrodestra Federico Iadicicco fermo al 32 per cento (60.033 preferenze).

