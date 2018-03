Fontana vs Gori, Elezioni Lombardia 2018/ “Centrodestra vince col 39%”: Lega batte Pd

Attilio Fontana vs Giorgio Gori, Elezioni Lombardia 2018: dalle prime proiezioni la Lega batte il Pd, centrodestra vincente contro il candidato di Renzi

05 marzo 2018 Marco Biscella

Attilio Fontana vs Giorgio Gori, Elezioni Lombardia 2018 (Foto: LaPresse)

Con i primissimi dati proiettati questo pomeriggio sulle regionali in Lombardia, si conferma l’impressione degli exit poll di ieri sera: Giorgio Gori starebbe per perdere la sfida contro il centrodestra di Attilio Fontana. La previsione della vigilia va delineandosi con un’altra sconfitta per il Pd, battuto e anche sonoramente nelle Politiche del 4 marzo: guardando le proiezioni di Opinio Rai (con copertura del 5%) il candidato di Forza Italia, Lega, FdI, NcI prende il 39,1%, vincendo la sfida elettorale contro Gori (centrosinistra-Pd) al 34,3%. Sale e non poco il Movimento 5 Stelle, con Dario Violi al 21,4%, ben al di sopra della media pensata ad inizio Regionali e in linea con il successo avuto nelle Politiche votatesi ieri. Chiude Onorio Rosati di LeU, al 3,2% su scala regionale. I dati sono in aggiornamento ovviamente, ma dopo le prime proiezioni pare davvero che la Lega in Lombardia abbia dato un sonoro “schiaffo” elettorale al Partito Democratico, sempre più ridotto in “rottami” e il candidato renziano Gori che ne paga le conseguenze in Regione. (agg. di Niccolò Magnani) I dati in tempo reale sulle Elezioni Politiche 2018 e le Elezioni regionali in Lombardia e in Lazio - Live & Affluenza - Proiezioni & Exit Poll - Risultati Camera Uninominale, Camera Proporzionale, Senato Proporzionale, Lombardia e Lazio.

GLI ULTIMI SONDAGGI

La corsa alla presidenza della Regione Lombardia è partita in salita per Giorgio Gori, il candidato del centrosinistra. Dal 1995 la regione più popolosa e dinamica d'Italia è infatti ininterrottamente territorio di conquista per la coalizione di centrodestra (quattro mandati di Formigoni, più l'ultima presidenza Maroni). L'obiettivo del 57enne ex manager Mediaset e attuale sindaco di Bergamo, scelto come candidato del centrosinistra alla fine dello scorso ottobre, senza passare dalle primarie, è ovviamente quello di prendere anche un solo voto in più del suo avversario, Attilio Fontana, candidato del centrodestra, sostenuto da Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia e Noi con l'Italia-Udc. Gori, invece, è appoggiato dal Pd e dai suoi alleati minori, ma non da Liberi e Uguali, l’altra principale forza del centrosinistra. Anche un solo voto in più, infatti, consente non solo di raggiungere la carica di governatore, ma in base alla legge elettorale lombarda, che prevede un sistema proporzionale con premio maggioritario, il vincitore si aggiudica una quota supplementare di consiglieri regionali per sé e per le liste collegate.

ELEZIONI LOMBARDIA 2018, GIORGIO GORI: I SONDAGGI

Secondo gli ultimi sondaggi, diffusi prima del divieto, Gori è più di cinque punti dietro Fontana, mentre Dario Violi, attivista del Movimento 5 Stelle, è molto lontano, sotto al 20 per cento. Gori era accreditato di un consenso intorno al 35%, cioè circa 3-4 punti in meno di Umberto Ambrosoli, candidato del centrosinistra nel voto regionale del 2013. Cinque anni fa, l'affluenza finale alle urne è risultata pari al 76,73%: 5.938.044 votanti su 7.738.280 aventi diritto al voto. In quell'occasione ha trionfato il candidato del centrodestra Roberto Maroni. L’ex ministro dell’Interno, uomo di spicco della Lega, ha raccolto 2.456.921 voti, il 42,81 per cento, staccando di oltre quattro punti Umberto Ambrosoli, candidato del centrosinistra che ha raccolto il 38,24 per cento.

