LUIGI DI MAIO, ELEZIONI POLITICHE 2018/ Risultati, trionfo M5S: batte Sgarbi e vede Governo a Cinque Stelle

Luigi Di Maio, Elezioni Politiche 2018: trionfo del candidato premier M5S, straccia Vittorio Sgarbi ad Acerra e vede il primo Governo a Cinque Stelle. Risultati e ultime notizie

05 marzo 2018 Marco Biscella

Luigi Di Maio, Elezioni Politiche 2018 (Foto: LaPresse)

Luigi Di Maio ha vinto le Elezioni Politiche: questo, forse, è l’unico vero dato incontrovertibile di questa lunga nottata elettorale. Con le proiezioni e circa metà delle schede scrutinate, il candidato premier M5s prende più voti degli altri partiti. Non avrà la maggioranza completa e per questo il Paese rimane ancora senza una vera governabilità nel breve termine, ma di certo per formare un Esecutivo bisognerà andare dalla Casaleggio Associati e prendere accordi con Di Maio, vero trionfatore anche sul fronte dei candidati uninominali. Nel collegio di Acerra in Campania, è trionfo assoluto per il capolista e leader m5s con il 63,6% a metà sezioni scrutinate: straccio il “concorrente” Vittorio Sgarbi, sostenuto dal centrodestra, col 20,5% e Antonio Falcone del centrosinistra finisce all’11,6%. A Porta a Porta Sgarbi non la prende proprio benissimo, «Quello non è un collegio: è un territorio di disperati che danno i voti a un personaggetto, a uno che non sa neanche guidare. Voglio dire, la Campania è governata dal Pd con De Luca, io sono del centrodestra e lui prende il 40%…», conclude il professore. Di Maio non ha parlato, aspetterà la conclusione dei dati reali nel pomeriggio: sta preparano il discorso del trionfo e soprattutto le prossime mosse elettorali visto che il bello (e il difficile) per il Movimento 5 Stelle, comincia adesso. (agg. di Niccolò Magnani)

“SIAMO AD UN PASSO DALLA VITTORIA”

"Siamo a un passo dalla vittoria, possiamo vincere in tutti i collegi uninominali del Sud e molti del Nord. Il centrosinistra è fuori combattimento, la sfida è tra noi e chi ha governato per venti anni senza cambiare le cose". A pronunciare queste parole è stato Luigi Di Maio, candidato premier del Movimento 5 stelle, a conclusione della sua campagna elettorale, nel corso del comizio finale a Roma. In Piazza del Popolo, piena per metà e non particolarmente affollata di giovani, il pubblico lo ha acclamato a lungo.

Ma Di Maio con quali risultati potrà dire di aver vinto? Ovviamente, alla luce della complessità di una legge elettorale a forte vocazione proporzionale, che tende a premiare le coalizioni più che il singolo partito, finché le operazioni di spoglio non saranno completate, sarà praticamente impossibile determinare chi avrà vinto le elezioni 2018. Ma Di Maio cercherà di migliorare i risultati elettorali raggiunti dai 5 Stelle nel 2013.

ELEZIONI POLITICHE 2018, DI MAIO CANDIDATO PREMIER M5S

Alle elezioni di cinque anni, il M5S, alla Camera, ottenne quasi 8,7 milioni di voti (8.691.406 per l'esattezza), cioè il 25,56% del totale, mentre al Senato i pentastellati furono scelti da 7,28 milioni di cittadini, una fetta pari al 23,79% dei votanti. Alla luce di quei risultati, il partito dei grillini si aggiudicò alla Camera 108 seggi e al Senato 54 seggi. Sempre cinque anni fa, il M5S risultò il primo partito in 11 regioni: da nord a sud, Piemonte, Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Marche, Abruzzo, Molise, Lazio, Calabria, Sicilia, Sardegna.

E' con questi numeri che dovrà fare i conti Luigi Di Maio, il leader del Movimento 5 Stelle. Secondo gli ultimi sondaggi, il partito era accreditato di percentuali oscillanti tra il 27 e il 29%, con punte intorno al 40% e oltre in Campania e in Sicilia, e oltre il 30% in altre sette regioni del Centro-Sud, dal Lazio alla Calabria.

