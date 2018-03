MATTARELLA CONSULTAZIONI AL QUIRINALE/ A chi darà l'incarico per fare il Governo: Di Maio, M5s o centrodestra?

Mattarella, consultazioni al Qurinale: passa nelle mani del Presidente della Repubblica la patata bollente dopo le elezioni politiche. A chi affiderà l'incarico di formare un governo?

Sergio Mattarella (foto da Lapresse)

Tutti guardano al Colle: è lì, al Quirinale, che si decidono i destini dell'Italia dopo le elezioni politiche del 4 marzo 2018. Sarà infatti il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a dover indicare nei prossimi giorni lla forza politica a cui affidare un incarico esplorativo o un mandato pieno per dare forma ad un nuovo esecutivo. Ma c'è un problema: che nessuno ha i numeri per dare vita al governo. Come ampiamente pronosticato da molti osservatori un minuto dopo l'approvazione del Rosatellum, nessuno ha ottenuto il 40% necessario a governare l'Italia. Non lo hanno i grillini, che pure con il 32% dei voti si sono garantiti una posizione centrale in Parlamento. Non lo ha neanche il centrodestra a trazione leghista, a cui mancano diversi seggi per raggiungere il magic number. Dunque la domanda è la seguente: che farà Mattarella? A chi deciderà di affidare l'incarico di ottenere un governo?

LE CONSULTAZIONI DI MATTARELLA: DI MAIO O SALVINI PER IL NUOVO GOVERNO?

La risposta è custodita nei pensieri di Mattarella, ma il presidente della Repubblica prima di prendere una decisione ha un'agenda d'impegni prestabilità da seguire. Tutto avrà inizio tra l'8 e il 9 marzo, prima tappa di quella che è stata già definita la Terza Repubblica, quando i nuovi eletti si registreranno in Parlamento. Ma l'appuntamento che per primo dirà qualcosa sugli equilibri della 18esima legislatura è fissato per il 23 marzo, per la prima seduta delle nuove Camere. Sarà allora che capiremo se in Aula sarà possibile giungere ad un accordo (e tra chi) per l'elezione dei presidenti di Camera e Senato. Soltanto a fine mese avrà il via la prassi delle consultazioni al Quirinale, con Mattarella che cercherà di capire dalle dichiarazioni dei diversi gruppi se esistono i margini per formare una maggioranza. Se nessuno dovesse cedere, allora, il Capo dello Stato potrebbe chiedere di dare vita al cosiddetto governo di scopo, un esecutivo formato da "responsabili" con un agenda di impegni da portare a compimento sul modello della Groasse Koalition tedesca con a capo verosimilmente una personalità superpartes. Ma visto lo scenario uscito dalle urne e l'inconciliabilità professata prima del voto neanche l'ipotesi di uno stallo e di un nuovo ricorso alle urne in autunno pare più così peregrina...

