Matteo Salvini, exploit Lega: risultati elezioni 2018/ “No coalizioni con M5s: governi il Centrodestra”

Matteo Salvini e la Lega trainano la coalizione di Centrodestra alle elezioni 2018: le parole del leader del Carroccio in conferenza stampa per commentare i risultati

Matteo Salvini (foto Lapresse)

Tra i grandi vincitori delle elezioni 2018 c’è Matteo Salvini, leader della Lega primo partito della coalizione del Centrodestra: 17,61 per cento alla Camera e 17,84 per cento al Senato per il Cartoccio, che stacca di tre punti Forza Italia e guida l’alleanza, che ha più consensi del Movimento Cinque Stelle. Intervenuto in conferenza stampa da via Bellerio, Salvini ha analizzato i dati: “Lo vedo come un voto di fiducia: c’è chi ha fatto la campagna elettorale parlando solo dei fantasmi del passato, noi abbiamo parlato di futuro. La Lega ha scelto di crescere e di unire, ringrazio chi mi è stato vicino, la squadra, i miei bimbi che sono a scuola e che hanno visto poco il papà, ringrazio i giornalisti obiettivi, che sono pochi, e il popolo della rete”. Ancora una battuta sulla crescita della Lega: “E’ una vittoria anche dell’informazione libera, molto di ciò che giornali e televisioni avevano pronosticato sbagliando clamorosamente. Ringrazio perché la Lega è il movimento politico che è cresciuto più di tutti, più anche del Movimento 5 Stelle che è arrivato primo come partito. Gli faccio i complimenti, perché sono primi, ma la Lega è passata dal 4 al 18 per cento”.

MATTEO SALVINI: "IL SUD CHIEDE FUTURO, NON ASSISTENZA"

Continua Matteo Salvini, analizzando una serie di dati comune per comune e sottolineando la crescita numerica della Lega: “Tengo a citare tutte le regioni italiane: partendo da Nord, e lo dedico a tutti quegli analisti falliti che dicevano che la scelta di presentarsi , Lega a Bergamo sopra il 40%, a Treviso il 32%, nelle province piemontesi sopra al 25%, ad Aosta il 17%, a Imperia il 24% e poi via via". Una menzione particolare per il Sud Italia, una scommessa vinta dal segretario del Carroccio: "A Reggio Calabria abbiamo preso il 6%, dove ho passato San Valentino e dove ci sono uomini e donne che chiedono futuro e non assistenza, a Lucca il 21% e a Pisa il 20%, dove abbiamo eletto sia un deputato che un senatore all’uninominale. A Viterbo il 18,5 %, a Terni il 20%, a Macerata il 21,5 %, a Piacenza il 28%, a Benevento il 6%. Almeno cinque milioni di persone mi hanno detto vai e fai, facciamo parte di una coalizione che continuerà a guidare Regione Lombardia come sta facendo da 23 anni”.

MATTEO SALVINI: "RENZI HA PAGATO L'ARROGANZA"

Grande soddisfazione per il numero della Lega, che ha sottolineato il grande sforzo fatto in campagna elettorale senza poter contare su grandi budget: “Abbiamo fatto una campagna elettorale bellissima senza un euro in tasca, senza una tv, senza una banca, senza le cooperative e lavoreremo per riportare lavoro e normalità in Italia. Uso mantenere la parola data e l’impegno preso che riguarda la coalizione di Centrodestra, con cui abbiamo il diritto e il dovere di governare per cinque anni". Importante la chiusura a eventuali coalizioni o larghe intese: "Ho letto di coalizioni strane, ma la squadra con cui lavorare e ragionare è quella di Centrodestra: non cambiamo idea ogni quarto d’ora come qualcun altro”. Infine, una battuta sul crollo del Partito Democratico: “Non commento le debacle altrui, l’arroganza di Renzi e dei suoi è stata punita. Non vedo l’ora di iniziare, leggo ricostruzioni giornalistiche false: non abbiamo iniziato a ragionare a come lavorare a livello di istituzioni”.

© Riproduzione Riservata.