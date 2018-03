PIETRO GRASSO, RISULTATI ELEZIONI 2018/ Liberi e Uguali delude: e lui perde anche a Palermo

Pietro Grasso, risultati elezioni 2018: Liberi e Uguali ottiene una percentuale di poco superiore al 3% e il suo leader subisce un'umiliazione nel seggio casalingo di Palermo.

Pietro Grasso (Foto da Lapresse)

Non erano certamente questi i risultati che Pietro Grasso si aspettava quando ha deciso di scendere in campo per le Elezioni 2018 come leader di Liberi e Uguali. Il presidente del Senato, stando ai dati scrutinati finora e alle proiezioni arrivati nel corso della notte, ha di poco superato il 3%, una percentuale nettamente più bassa - sia alla Camera che al Senato - rispetto a quella di cui veniva accreditata da alcuni sondaggi della vigilia, che davanto l'agglomerato di Grasso, Boldrini, Bersani e D'Alema vicino al 6-7%. Una conferma ulteriore del fatto che le scissioni a sinistra sono sempre dannose per chi le fa, come testimoniato anche dal risultato horror del Partito Demoratico, dato in questo momento di poco sotto al 19%. Adesso resta da capire cosa resterà di quest'area: Grasso, dopo questo ridimensionamento, deciderà di proseguire come leader dello schieramento? E soprattutto, i suoi compagni di partito glielo consentiranno?

GRASSO SCONFITTO IN CASA

Ai dati nazionali deludenti per Liberi e Uguali, si aggiunge per Pietro Grasso una sconfitta ancora più bruciante. Un'umiliazione subita in casa, quella nel collegio uninominale di Palermo, dove il Presidente del Senato era candidato con ambizioni importanti. Ebbene, a scrutinio ultimato, Grasso è arrivato quarto. Il leader di LeU ha ottenuto 11.580 voti pari al 5,81%, aggiungendo soltanto qualche decimale a quelli presi dalla lista, il 5,15%. Ad ottenere il successo nel collegio, come accaduto praticamente in tutto il Meridione, è stato il candidato del Movimento 5 Stelle, in questo caso Steni Di Piazza, che ha portato a casa 87.301 voti (43,86%). Al secondo posto il centrodestra con Giulio Tantillo (60.363 voti, 30,32%), terzo per il centrosinistra con Teresa Piccione (33.154 voti, il 16,65%).

