RISULTATI ELEZIONI 2018/ Il Pil-pro-voto e l'ombra della "wild coalition" sull'Italia spaccata

Il peso del pil-pro-voto e l'ombra di una "coalizione selvaggia" fra Lega e M5S su un'Italia spaccata in due: con il centrodestra egemone al Nord. di NICOLA BERTI

05 marzo 2018 - agg. 05 marzo 2018, 1.30 Nicola Berti

Di Maio, Lapresse

Né gli exit polls né la prima proiezione per il Senato hanno dato risposta netta alle quattro domande-chiave di "Italia18". di quanto M5S ha superato la "linea rossa" del 30%, utile ad accreditare una chiara investitura elettorale per la guida del Paese? Il Pd è riuscito o no a tenersi sollevato dal "pavimento" del 20%, spartiacque fra insuccesso e sconfitta? Quanto la coalizione di centrodestra si è avvicinata o meno alla soglia del 40%, numero della vittoria netta? E quale schieramento - fra Lega e Forza Italia - può chiamare la leadership nell'ex fronte di opposizione?

Com'era nelle previsioni, bisognerà attendere l'alba perché percentuali importanti di voti reali scrutinati diano indicazioni affidabili: fermo restando che i numeri che conteranno davvero saranno i seggi assegnati nelle due Camere a spoglio ultimato e a calcoli proporzionali effettuati.

I primi segnali qualitativi, in ogni caso, non possono essere ignorati.

E' indubbio che M5S progredisca e consolidi il suo profilo di prima forza politica del Paese. Nel 2013 il Pd "non vittorioso" potè trattare inizialmente da pari a pari con i grillini e - soprattutto - la coalizione di centrosinistra emerse da subito come capace di garantire un'intera legislatura di governo. Cinque anni dopo è invece probabile che neppure l'intera coalizione di centrosinistra (privata dei voti LeU) riesca a eguagliare lo score del partito guidato da Luigi Di Maio. Anche nel centrodestra, d'altronde, entrambi i partiti-pilastro - considerati singolarmente - sembrano valere al massimo la metà dei pentastellati. E questi ultimi potrebbero valere oltre la metà di un'ipotetica "grande coalizione" Pd-Lega-Fi. Né può essere trascurata l'ipotesi wild coalition fra M5S e Lega: ma è un percorso che - per il partito di Matteo Salvini - si presenta fin d'ora denso di incognite interne, per le posizioni chiaramente moderate di leader come il presidente uscente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, e il governatore del Veneto, Luca Zaia, rafforzato dall'affermazione nel referendum per l'autonomia differenziata.

I rispettivi risultati attendono infatti un'importante "pesatura": quella della distribuzione geografica. Sarà importante vedere in che misura verrà confermata la duplice aspettativa di "cappotto", consolidatasi alla vigilia della domenica di voto: per il centrodestra al Nord (con l'unica eccezione del Trentino-Alto Adige) e per M5S al Sud. Al traguardo di "Italia18" non sarà indifferente il Pil-pro-voto, né i risultati delle due consultazioni regionali in Lombardia e Lazio. "Un'Italia spaccata in due" sarà probabilmente il titolo più realistico, nell'immediato, per descrivere il post 4 marzo.

Un esercizio ulteriore - a quest'ora - può essere svolto assumendo risultati medi nelle forchette degli exit polls e deducendo in estrema sintesi sbocchi politici presunti: sulla base degli annunci delle singole coalizioni e di alcuni teoremi formulati negli ultimi giorni da autorevoli commentatori.

La coalizione fra centrodestra e centrosinistra sembra possedere i numeri, ma la pesante battuta d'arresto el Pd sembra mettere in dicussione l'ipotesi di una conferma a Palazzo Chigi di Paolo Gentiloni. La misura dell'affermazione di del centrodestra potrebbe quindi far pendere la bilancia di una coalizione di governo in cantiere a favore di Antonio Tajani: il presidente del Parlamento europeo designato da Silvio Berlusconi e tacitamente accettato dalla Lega. E' troppo presto, naturalmente, per abbozzare anche solo un mosaico di Consiglio dei ministri: dove tuttavia difficilmente potranno essere confermati (almeno assieme) il ministro dell'Economia Piercarlo Padoan (il ministro-ombra nel centrodestra è Renato Brunetta) e quello dell'Interno Marco Minniti (sull'altro versante Maroni è già "in pectore" per il ritorno al Viminale).

Il risultato di LeU - al di sotto delle attese nei polls - sembra vanificare ogni velleità di ruolo "pontiere" fra Pd e M5S per un diverso "governo del presidente", ipotizzato da Massimo D'Alema, sulla scia del tentativo di Pierluigi Bersani cinque anni fa.

