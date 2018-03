RISULTATI ELEZIONI 2018, POLITICHE E REGIONALI/ Diretta proiezioni, seggi ed eletti: crolla Renzi, ha vinto...

Elezioni Politiche 2018 e Regionali: risultati ed exit poll in diretta live. Proiezioni seggi ed eletti, chi vincerà l'Election Day? Ultime notizie in aggiornamento: M5s in testa, male Renzi

05 marzo 2018 - agg. 05 marzo 2018, 2.09 Marco Biscella

Elezioni Politiche 2018 (LaPresse)

Le prime proiezioni confermano il boom del Movimento Cinque Stelle, che allo stato attuale è la prima forza politica del paese. Il partito pentastellato non riesce ad agguantare il 40%, ma il risultato ottenuto può considerarsi straordinario. La senatrice Paola Taverna, intervenuta in diretta a La 7 per lo speciale elezioni, ha così commentato i primi dati: "Siamo felicissimi. Risultato storico, ci siamo affermati sia alla camera che al senato ma aspettiamo i risultati definitivi. L'Italicum? Non era costituzionale, questa legge attuale era stata fatta per metterci fuori dai giochi ma siamo il primo partito". Sul dialogo con le altre forze politiche: "Abbiamo una percentuale tale che gli altri dovranno parlare con noi. Però bisogna attendere dati più precisi e sarà essere più chiaro Luigi Di Maio". (Aggiornamento Jacopo D'Antuono)

I dati in tempo reale sulle Elezioni Politiche 2018 e le Elezioni regionali in Lombardia e in Lazio - Exit Poll (dalle 23:00) - Risultati Camera Uninominale, Camera Proporzionale, Senato Uninominale, Senato Proporzionale, Lombardia e Lazio.

SPOPOLA IL 5 STELLE

Man manio che arrivano i primi risultati, si confermano con le elaborazioni sugli exit poll e le proiezioni le impressioni della vigilia di queste Elezioni 2018: spopola il Movimento 5 Stelle che diventa la prima forza nel Paese (ma non va oltre il 40%, almeno in queste prime ore dopo la chiusura dei seggi), il Pd soffre e resiste solo grazie alla Coalizione, mentre il Centrodestra si conferma la prima coalizione nel Paese anche se non con i voti che si attendevano Salvini e Berlusconi. Insomma, nessuno ha la maggioranza assoluta alla Camera al momento ma si dovrà attendere il corso della notte e le prime ore della mattina per avere dei dati migliori e con più garanzia: secondo gli House Poll di Opinion Rai la prima stima dei seggi per Montecitorio vede il Centrosinistra di Berlusconi, Salvini, Meloni e Fitto-Lupi con una forbice tra 225 e 265 seggi (sono ancora esclusi i voti dei seggi all’estero, ndr). Segue il Movimento 5 Stelle con 195-235 seggi, male il Centrosinistra di Renzi, Bonino, Lorenzin e Prodi che prende tra i 115 e i 155 posti in Parlamento. Per Liberi e Uguali il dato viaggia tra 12 e 20 seggi, mentre ci sarebbero ad adesso almeno 39 seggi incerti: in termini di proiezioni invece le prime giunte di Swg (con la copertura del 12% sul totale dei collegi), i risultati sono ancora più netti a sfavore del Centrosinistra. Con i primi dati veri si ha il Movimento 5 Stelle al 33,1%, Partito Democratico al 18,7%, Forza Italia al 14,1%, Lega Nord al 17,3%, +Europa al 2,8%, LeU al 3,3%, Fratelli d’Italia al 4,2%, Insieme, CasaPound, Popolo della Famiglia allo 0,8%. Comunque vada, l'affluenza totale è molto alta e sopra la media della vigilia: si attesta tra il 73% e il 75% degli aventi diritti al voto. (agg. di Niccolò Magnani)

IL VOTO DEI LEADER

Il voto dei leader politici non è stato esente da problemi e disguidi. Pierluigi Bersani, per esempio, si è scordato del tagliando anti-frode, così dopo aver espresso il suo voto in cabina ha provveduto da sé a infilare le schede nell'urna, prontamente ripreso da una segretaria di seggio, cui spettava il compito di esaminare e staccare l'adesivo anti-frode. Silvio Berlusconi, invece, nel suo seggio a Milano è stato contestato da una giovane a torso nudo, una ragazza francese di 30 anni, che gli ha gridato più volte in faccia “Berlusconi sei scaduto”, prima di essere bloccata e trascinata fuori dai carabinieri. Matteo Renzi si deve essere invece dimenticato di chiedere lumi al collega di partito Ettore Rosato, ideatore appunto del Rosatellum: si è presentato al seggio, allestito presso il liceo Machiavelli a Firenze, e ha chiesto agli scrutatori: “Scusate il disturbo, com'è che si vota?”. Per Matteo Salvini, lunga coda al seggio di via Martinetti, a Milano. Il suo commento? Anti-romano, di prammatica: “Mi sa che qualcuno al ministero ha fatto casino, non ci si può mettere un'ora per votare”.

RISULTATI ELEZIONI POLITICHE 2018: GLI "OHIO" D'ITALIA

Secondo una ricerca del Sole 24 Ore, sono i tre Comuni d'Italia che hanno “indovinato” più spesso il risultato finale delle elezioni. Parliamo dei Comuni di Cento, nel Ferrarese, e di Camogli e Recco, entrambi in provincia di Genova. Ebbene, come stanno andando le elezioni in questi tre paesi? A Cento, l'affluenza alle 12 è stata pari al 21,62%, poi alle 19 è schizzata al 64,63% (quasi sei punti in più della media nazionale). Alle ultime elezioni, nel 2013, a Cento il primo partito è stato il M5S (27,17% dei consensi), davanti a Pd (26,34%) e Pdl (22,64%). A Camogli, invece, dove cinque anni fa s'impose il Pd (26,27%), seguito ad un'incollatura dal M5S (25,96%) e dal Pdl (20,85%), l'affluenza alle 19 è stata superiore al 67,2%. Infine a Recco, i dati relativi al numero di votanti segnalano un'affluenza del 24,39% a mezzogiorno e del 66,1% sette ore dopo. Quale fu il risultato elettorale del 2013? Vittoria del M5S con il 29,46%, secondo posto per il Pd (25,08%), più indietro il Partito delle Libertà, fermo al 20,99%.

I COMUNI PIÙ PICCOLI

Facile indovinare che è Roma la città italiana con il maggior numero di elettori. In base ai dati del Viminale, sono oltre due milioni gli elettori per la Camera e poco più di 1,9 milioni quelli per il Senato. Ma quali sono i paesini lillipuziani che contano il corpo elettorale più esiguo? La palma di Comune con meno elettori spetta a Moncenisio, in provincia di Torino: 27 elettori per la Camera e 26 per il Senato. Ma micro sono anche gli elettori di Monterone (Lecco, 34 abitanti, non tutti elettori) e Pedesina (Sondrio, 42 abitanti). Tutto facile, dunque, farli votare? Nient'affatto. O meglio, a Moncenisio il corpo elettorale è sembrato molto attivo: alle 19, infatti, aveva già espresso il proprio voto ben l'81,48% degli aventi diritto. Più a rilento le operazioni negli altri due più piccoli Comuni d'Italia: a Monterone l'affluenza si è fermata ad appena il 56,25%; poco più alto il risultato ottenuto a Pedesina: dopo una partenza sprint (38,88% di votanti alle 12), alle 19 il dato si è fermato al 66,66%.

