SENATO SEGGI ED ELETTI, RISULTATI ELEZIONI 2018/ Centrodestra senza maggioranza: M5s primo gruppo, Fedeli ko

Seggi ed eletti Senato, risultati elezioni 2018: mancano 26 seggi al centrodestra per ottenere la maggioranza. Esclusioni eccellenti: Renzi si salva a Firenze, cade la Fedeli.

Anche al Senato si conferma la situazione di ingovernabilità uscita fuori dai risultati di queste elezioni politiche 2018. Centrodestra che ha sì più eletti degli avversari, ma il magic number per ottenere la maggioranza fissato a quaota 158 è lontano ben 26 seggi. Nel dettaglio, così come alla Camera dei Deputati, la forza trainante della coalizione si conferma la Lega di Matteo Salvini, che secondo le proiezioni di Quorum dovrebbe portare al Senato 56 parlamentari a fronte dei 53 di Forza Italia, dei 20 di Fratelli d'Italia e dei 3 di Noi con l'Italia-Udc. Il totale fa 132, con il Movimento 5 stelle che nel caso in cui possa arrivare a formare un governo avrà bisogno gioco forza dei voti degli altri partiti visto che la sua pattuglia è composta da 115 parlamentari. Certificato il crollo del Partito Democratico, che stando ai dati attuali dovrebbe portare in Parlamento una pattuglia composta da 50 parlamentari.

SENATO SEGGI ED ELETTI, RENZI SALVA IL SEGGIO

Nonostante la debacle del Partito Democratico, Matteo Renzi conferma il seggio senatoriale nella sua Firenze. L'ancora segretario del Pd - nonostante l'Ansa abbia già annunciato la sua volontà di dimettersi - ha ottenuto il 44,1% dei voti imponendosi sull'economista di centrodestra “no euro” Alberto Bagnai, fermo al 24,5%. Staccato l'avvocato Nicola Cecchi del M5s al 19,8%. A Bologna ce la fa Pier Ferdinando Casini, che fa il suo il seggio con il 33,54%, seguito da Elisabetta Brunelli (centrodestra) al 28,70%, mentre l'ex governatore della Regione Emilia-Romagna, Vasco Errani di Liberi e Uguali non va oltre il 7,21%. La spunta nel collegio di Siena e Arezzo il socialista Riccardo Nencini, candidato del centrosinistra, sulla leghista Tiziana Nisini: quando mancano pochissime sezioni da scrutinare il vantaggio dovrebbe essere nell'ordine del punto percentuale.

IL CROLLO DI D'ALEMA

Ma tra le batoste più nette di queste elezioni 2018 al Senato non può passare sottotraccia quella rimediata da Massimo D'Alema. Nel collegio di Nardò in Puglia, è infatti Barbara Lezzi alla guida del M5s ad imporsi conquistando il collegio uninominale battendo il candidato di centrodestra Luciano Cariddi, Teresa Bellanova per il Pd e soprattutto Massimo D'Alema. Proprio l'esponente di Liberi e Uguali subisce una sconfitta epocale con una percentuale del 3,9%. La nottatacci di Liberi e Uguali si conferma pure a Palermo, dove Pietro Grasso arriva quarto in casa, senza riuscire a superare il 6%. Ma tra i risultati più clamorosi vi è senza dubbio la bocciatura di Laura Fedeli, il ministro per la Pubblica Istruzione ha perso il collegio senatoriale di Pisa, dove si è imposta la candidata del centrodestra Rosellina Sbrana.

