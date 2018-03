CONFINDUSTRIA, “CINQUE STELLE NON FANNO PAURA”/ Boccia, “non un problema il governo Di Maio-M5s”

06 marzo 2018 Niccolò Magnani

Confindustria si fida del M5s, Vincenzo Boccia (LaPresse)

«Il Movimento 5 Stelle non ci fa paura»: lo ha detto il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, nella prima dichiarazione post-Elezioni del capo degli industriali italiani. A Milano per l’assemblea di Sistema Moda Italia, il leader di Confindustria ha usato una sorta di “captatio benevolentiae” verso il nuovo corso che sembra poter prendere la politica italiana dopo il voto clamoroso del 4 marzo. «I 5 Stelle non fanno paura, valutiamo i provvedimenti, stiamo parlando di partiti democratici», sottolinea Boccia cercando di allontanare le voci che vedrebbero industriali e tecnocrati Ue impauriti per l’assoluta inattendibilità del Movimento 5 Stelle alla sua, forse, prima prova di Governo del Paese. Una sorta di “mano tesa” a Di Maio e Grillo, quella data da Boccia e dal board di Confindustria: non mancano però dei primi paletti posti su alcune riforme dei governi Pd giudicate positive, «Riteniamo che alcuni provvedimenti abbiamo dato effetti sull'economia reale in questo momento storico, in particolare il Jobs Act e il piano Industria 4.0. Smontarli – avverte Boccia - significa rallentare, invece dobbiamo accelerare se vogliamo ridurre il divario e aumentare l'occupazione nel paese abbiamo bisogno di una precondizione che si chiama crescita», conclude Boccia.

MARCHIONNE, “ABBIAMO VISTO DI PEGGIO”

Il presidente di Confindustria ha poi lasciato un commento anche sulla principale riforma economica lanciata da Di Maio nel programma a Cinque Stelle, ovvero il reddito di cittadinanza: «"Bisogna vedere cosa hanno veramente in mente di fare». In particolare, si deve capire quanto è la quota in termini di costo per lo Stato, e quindi quanto incide dal punto di vista di deficit e debito pubblico», spiega Boccia. Si tratta di una questione europea, una questione italiana secondo il n.1 degli industriali, che spiega ancora «Un esito di questo tipo un po' era nell'aria, ma non a questo livello, bisogna prendere atto del voto degli italiani. L'appello lo abbiamo fatto ieri: l'idea di avere a cuore l'interesse del Paese», avanza ancora Confindustria, nella stessa mattina in cui ha parlato del possibile nuovo governo M5s anche il Presidente di Fca Sergio Marchionne. «Salvini e Di Maio non li conosco, non mi spaventano. Paura del M5S? Ne abbiamo passate di peggio», spiega il n.1 di Fiat Chrysler durante la conferenza stampa al Salone dell’Auto di Ginevra.

