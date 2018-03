Dimissioni Renzi, Pd nel caos/ Contro i ‘caminetti’: “chi vuole governo con M5s lo dica”

Dimissioni Renzi, Pd nel caos: contro la minoranza e i "caminetti", «chi vuole fare un governo con M5s lo dica subito, poi si andrà al Congresso». Sconfitta alle Elezioni e scenari dem

06 marzo 2018 Niccolò Magnani

Renzi, Emiliano e Orfini: Pd nel caos (LaPresse)

Matteo Renzi con le sue dimissioni ieri ha “rotto” gli argini: dopo la sconfitta pesante alle Politiche, il leader ha deciso di dimettersi da segretario, invocando la necessaria posizione che il Pd si “è meritato”, ovvero l’opposizione. «Chi vuole un Governo con i Cinque Stelle lo dica subito»: lo ha ripetuto anche nell’ultimo post di questo pomeriggio su Facebook il grande sconfitto del voto 4 marzo (il referendum era stato del 4 dicembre, un consiglio per il giovane fiorentino la prossima volta lo potete anche immaginare…). Qui abbiamo raccontato tutto la lunga diretta della “scelta politica” di Renzi, mentre ora ci concentriamo sul possibile futuro, complesso, che si apre davanti al Partito Democratico: come ha scritto lo stesso Renzi poco fa, provando a spiegare nel dettaglio quanto detto ieri al Nazareno, «Leggo di tutto, ancora una volta. Qualcuno dice che le dimissioni sarebbero una finta, qualcuno che starei per andare in settimana bianca. Le dimissioni sono vere, la notizia falsa. Mi stupisce che certe cose diventino l'apertura dei siti, emozionino le redazioni, intrighino i giornali. Parlare di me - ancora - è inspiegabile. Sono altri, adesso, a guidare il Paese: occupatevi di loro, amici dell'informazione», e poi precisa ancora «chi vuole portare il PD a sostenere le destre o il Cinque Stelle lo dica. Personalmente penso che sarebbe un clamoroso e tragico errore. Ma quei dirigenti che chiedono collegialità hanno i luoghi e gli spazi per discutere democraticamente di tutto».

CAOS E “ASSESTAMENTI” NEL PD

Renzi si rivolge a quei “caminetti” come li ha definiti ieri che starebbero cercando di sfilarsi dal carro degli sconfitti per provare un dialogo stretto col M5s (Emiliano, Orlando, Chiamparino, Boccia e anche altri): «Cinque Stelle e Destre ci hanno insultato per anni e rappresentano l'opposto dei nostri valori. Sono anti europeisti, anti politici, hanno usato un linguaggio di odio. Ci hanno detto che siamo corrotti, mafiosi, collusi e che abbiamo le mani sporche di sangue per l'immigrazione: non credo che abbiano cambiato idea all'improvviso. Facciano loro il Governo se ci riescono, noi stiamo fuori. Per me il PD deve stare dove l'hanno messo i cittadini: all'opposizione». Come ha spiegato bene l’Agi questa mattina, Renzi ha timore del cosiddetto “partito di Mattarella” che potrebbe in queste prossime settimana organizzare un “ponte” col M5s (con appoggio del Capo dello Stato) per evitare che Di Maio si rivolga a Salvini per la composizione di un governo di maggioranza parlamentare. Tra di loro Gentiloni, Delrio e anche Franceschini, secondo le fonti del Nazareno: «non ho mai pensato che sia possibile fare un governo con 5 Stelle, e tantomeno con la destra. Aggiungo che non trovo nemmeno traccia nel Pd di qualcuno che abbia in mente di farlo, quindi sono inutili polemiche o velenosi depistaggi mediatici», prova a difendersi il ministro dei Beni Culturali. Quello che è certo è che Renzi con la mossa delle dimissioni post insediamento del Parlamento ha voluto mettere allo scoperto chi eventualmente deciderà di staccarsi dalla linea del Pd per presentarsi come stampella dei grillini. «Se lo vogliono fare lo dicano apertamente, al Congresso, dove dovranno dar ragione di questo»: la sfida di Renzi è lanciata, il caos nel Pd pure. Serracchiani si è dimessa dalla segreteria, Emiliano chiede la cacciata di Renzi e Calenda si iscrive ai dem per sostenere un nuovo rilancio dopo la sconfitta alle Elezioni. Insomma, tutto si muove: ora non resta che vedere verso dove si muove…

