Eletti Forza Italia, Regionali Lazio 2018/ Seggi e voti, i candidati consiglieri

Eletti lista Forza Italia, i risultati delle elezioni Regionali Lazio 2018: seggi e voti. I candidati forzisti, le ultime notizie e i precedenti del 2013

Silvio Berlusconi (LaPresse)

Mancano solo due sezioni da scrutinare per le elezioni Regionali del Lazio, ma i risultati sono ormai certi: Nicola Zingaretti, presidente uscente e candidato del Centrosinistra, è stato riconfermato con il 33,26 per cento dei voti. Battuta, seppur di poco, la concorrenza di Stefano Parisi del Centrodestra e di Roberta Lombardi del Movimento Cinque Stelle. Concentriamoci sui risultati ottenuti da Forza Italia, che ha una grande tradizione in Lazio e ha fatto finora incetta di eletti nella regione. Il partito di Silvio Berlusconi ha sostenuto la candidatura di Stefano Parisi (31,49 per cento), sostenuto anche da Lega, Fratelli d'Italia, Noi con l'Italia - Udc e Energie per l'Italia. Mancano solo due sezioni per il completamento dello scrutinio e fin qui Forza Italia ha ottenuto il 14,82 per cento dei voti, confermandosi primo partito di Centrodestra nel Lazio. Secondo le prime proieizioni, fornite da Maria Enrica Rubino e riportate da Affari Italiani, Forza Italia dovrebbe assicurarsi sei seggi: quattro su Roma, uno su Latina e uno su Frosinone.

ELEZIONI LAZIO 2018: PREFERENZE CANDIDATI E SEGGI

In attesa che finiscano le operazioni di scrutinio per le Elezioni Regionali 2018 nel Lazio, iniziano a emergere i primi dati sulle preferenze e, come vi abbiamo riportato poco sopra, per Forza Italia si profila sei seggi in totale: quattro su Roma, uno su Latina e uno su Frosinone. Mancano ancora certezze sul numero dei seggi, in attesa dello scrutinio definitivo, ma come sottolinea il Corriere della Sera, oltre al secondo classificato della corsa a governatore Stefano Parisi, ci saranno in rappresentanza di Forza Italia Giuseppe Simeone, Capo di Gabinetto della Provincia di Latina dal 2004 al 2013 e in seguito Consigliere regionale del Lazio, Adriano Palozzi, candidato anche lui come Consigliere nel 2013, e Pasquale Ciacciarelli (a Frosinone), il coordinatore di Forza Italia per la provincia di Frosinone. Su Roma, inoltre, i più votati dovrebbero essere Laura Cartaginese e Antonello Aurigemma, mentre a Latina Laura Mirabella ha seguito nella votazione Simeone.

I CANDIDATI DI FORZA ITALIA

Tra riconferme e novità, Forza Italia ha scelto un mix di profili per presentarsi ai suoi elettori in sostegno a Stefano Parisi come nuovo governatore della Regione Lazio. Antonio Aurigemma scelto come capolista, con un elenco che comprende alcuni volti noti del partito forzista come Pino Cangemi. Questi i candidati di Forza Italia: Aurigemma Antonio,Can gemi Pino, De Lillo Fabio,Palozzi Adriano, Angelilli Roberta, Belviso Sveva, Bortolozzi Maria Luisa, Breda Edoardo, Canonaco Luciana, Cartaginese Laura, Comes Maria Lisa, Di Pietro Gianluca, D’Ottavio Roberto, Falcone Amalia, Iacoponi Cesare Maria, Irmici Pier Ernesto, Ladaga Silvia, Lalli Giuseppe, Lucarini Valter, Ludovici Edelvais, Marziali Alexia, Matrigiani Antonio, Minunzio Giulia, Moro Veronica, Musitano Paola, Nardo Elena Sofia, Pelagaggi Arianna, Petrocchi Francesco, Politano Antonella, Rizzo Giuseppe, Serrecchia Ermanno, Sidoli Rinaldo.

FORZA ITALIA: PRECEDENTE 2013

Alle ultime elezioni regionali del Lazio Forza Italia, sotto la bandiera del Popolo della Libertà, ha ottenuto il 21,20 per cento dei consensi (595.212 voti), in sostegno della candidatura di Francesco Storace come nuovo governatore. Nove in totale i seggi ottenuti dal partito di Silvio Berlusconi sui 13 totali ottenuti dalla coalizione di Centrodestra a sostegno di Storace. I consiglieri eletti alle Regionali Lazio 2013. Questo l'elenco dei consiglieri eletti nelle elezioni del 2013: Adriano Palozzi, Luca Gramazio, Fabio De Lillo, Giuseppe Cangemi, Antonello Aurigemma, Pietro Di Paolantonio e poi ancora Fabrizio Santori (La Destra), Olimpia Tarsia (Lista Storace) e Giancarlo Righini (Fratelli d’Italia). Ancora oggi presente Antonio Aurigemma, originirario di Monteforte Irpino, che è stato indicato capolista nelle elezioni del 2018 dato l’ottimo lavoro svolto negli ultimi cinque anni all’opposizione. Aurigemma, in particolare, è da sempre impegnato nell’attività politica e, soprattutto, è un pupillo di Antonio Tajani.

