Eletti Forza Italia, Regionali Lombardia 2018/ Seggi e voti, i candidati consiglieri

Eletti lista Forza Italia, i risultati delle elezioni Regionali Lombardia 2018: seggi e voti. I candidati forzisti, le ultime notizie e i precedenti del 2013

Chi entra al Pirellone dopo le Elezioni Regionali 2018 in Lombardia? Concentriamoci sui risultati ottenuti da Forza Italia, che ha una grande tradizione in Lombardia e ha fatto finora incetta di eletti nella regione. Il partito guidato a livello nazionale da Silvio Berlusconi ha sostenuto la candidatura di Attilio Fontana della Lega, sostenuto anche da Fratelli d'Italia, Noi con l'Italia - Udc, Partito Pensionati, Energie per la Lombardia e la lista Fontana presidente. Quando mancano solo 12 sezioni per completare lo spoglio, Forza Italia vanta il 14,32%, percentuale che corrisponde a 749564 voti dei cittadini lombardi, quasi la metà rispetto a quelli raccolti invece dalla Lega. Questo risultato non può soddisfare i vertici del partito, nonostante la vittoria ottenuta da Fontana, che si appresta a raccogliere il testimone di Roberto Maroni. Forza Italia ha infatti raccolto meno di Lega Nord, Partito democratico e Movimento 5 Stelle.

ELEZIONI LOMBARDIA 2018: PREFERENZE CANDIDATI E SEGGI

In attesa che terminino le operazioni di scrutinio per le Elezioni Regionali 2018 in Lombardia, cominciano ad emergere i primi dati sulle preferenze. E quindi analizziamo quelle che riguardano Forza Italia. L'ex assessore alla Sanità Giulio Gallera dovrebbe piazzarsi primo tra gli azzurri, dietro di lui la battagliera Silvia Sardone, consigliere comunale e consorte del sindaco di Sesto San Giovanni: in due anni un doppio salto fino al Pirellone. C'è poi un altro consigliere comunale di Milano, Gianluca Comazzi, e il consigliere regionale uscente Fabio Altitonante. Il sindaco di Paderno Dugnano, Marco Alparone, dovrebbe chiudere al quinto posto nella classifica di Forza Italia. Ma il fuoriclasse delle preferenze è il brianzolo Fabrizio Sala, che potrebbe sfiorare le ottomila preferenze insieme ad Alessandro Fermi. Anche la ripartizione dei seggi è provvisoria: a Forza Italia dovrebbero andarne 14.

I CANDIDATI DI FORZA ITALIA

Forza Italia in questa tornata elettorale regionale ha provato a fare il colpo grosso schierando una lista di candidati che se l'è dovuta vedere con quelli di Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. La sfida in particolare è stata con lo schieramento di centrosinistra che ha evidenziato nei sondaggi alte percentuali. Ecco l'elenco completo dei candidati di Forza Italia: Gallera Giulio, Alberti Annalisa, Altitonante Fabio, Sardone Silvia Serafina, Comazzi Gianluca Marco, Pallazzoli Daniela, Alparone Marco, Amabile Rita, Bellomo Vito, Bassanello Donatella Rosaria, Broccanello Maurizio, Borghi Silvana, Cannavacciuolo Marcello Giuseppe, Evangelista Elisabetta Letizia, Colafato Claudio Maximilien, Gigante Manuela, Delvecchio Ruggiero, Portoghese Elisabetta, Fumagalli Pierroberto Angelo, Romeo Annamaria, Mazza Rosario, Sartori Manuela in Ponissi, Pavesi Simone, Simone Federica, Rizzi Alan Christian, Zoppini Laura.

FORZA ITALIA: PRECEDENTE 2013

Alle ultime elezioni regionali della Lombardia Forza Italia, sotto la bandiera del Popolo della Libertà, ha ottenuto il 16,73 per cento all’interno della coalizione di Centrodestra a sostegno del candidato governatore Roberto Maroni, uscito trionfante dalle urne. Totale di 43,07 per cento per la coalizione, con il Popolo della Libertà che si è assicurato diciannove seggi. Questo l'elenco degli eletti nel 2013 per Forza Italia: Mario Mantovani, Luca Del Gobbo, Alessandro Colucci, Fabio Altitonante, Giulio Gallera, Angelo Capelli, Alessandro Sorte, Alberto Cavalli, Mauro Parolini, Alessandro Fermi, Mauro Piazza, Fabrizio Sala, Stefano Carugo, Mario Giovanni Melazzini, Raffaele Cattaneo, Luca Marsico. Da segnalare la presenza come capolista dell’assessore uscente al welfare Giulio Gallera, mentre tra i capilista presenti c’è anche il consigliere uscente Fabio Altitonante e i consiglieri comunali Silvia Sardone e Gianluca Comazzi.

