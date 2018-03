Eletti M5s, Regionali Lazio 2018/ Seggi e voti, i candidati consiglieri con Roberta Lombardi

Roberta Lombardi, foto da Facebook

Niente da fare per Roberta Lombardi, la candidata del M5s alla presidenza della Regione Lazio 2018. Per quanto i pentastellati sperassero di fare bottino pieno tra Politiche e Regionali, alla fine i cittadini laziali hanno premiato il lavoro di Nicola Zingaretti, governatore uscente. Oltre al danno, però, c'è anche la beffa: il Movimento di Roberta Lombardi, piazzandosi terzo alle spalle anche della coalizione di centrodestra guidata da Stefano Parisi dovrebbe portare a casa un numero di seggi molto esiguo. Questo per effetto di un premio di maggioranza che assegna 10 seggi allo schieramento che si piazza per primo (in questo caso il centrosinistra). Obiettivo di Zingaretti, a tal proposito, sarebbe arrivare a quota 26 consiglieri, con i 5 stelle che difficilmente riusciranno ad ottenere una rappresentanza in Consiglio che superi i 10 delegati.

LE PREFERENZE M5S

Ma chi è andato meglio nelle fila del M5s in queste elezioni regionali del Lazio? Nella squadra capitanata da Roberta Lombardi è stata proprio la candidata al governo della regione, come riportato da Affari Italiani, la più votata con oltre 4mila preferenze. Alle sue spalle, sempre in provincia di Roma, Valentina Corrado ha ottenuto oltre 2.600 voti, così come Marcello Loreti in provincia di Frosinone dovrebbe essersi attestato sugli stessi valori in termini di preferenze. Poco inferiori i numeri fatti registrare da Gaia Pernarella a Latina, con la candidata grillina che ha abbattutto di poco il muro dei 2000 voti, così come a Viterbo e Rieti hanno fatto Silvia Blasi ed Emanuele Loreti superano di poco le 2mila preferenze. Numeri più bassi per Davide Barillari, consigliere uscente e candidato presidente per il M5S nel 2013, che non è andato oltre le 1.300 preferenze. Numeri negativi anche per Devid Porrello, pure lui consigliere uscente e indicato come vice dalla Lombardi: quando lo scrutinio non era ancora ultimato aveva collezionato poco più di 600 voti.

