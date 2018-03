Eletti Noi con l'Italia-Udc, Regionali Lombardia 2018/ Seggi e voti, i candidati consiglieri

Eletti lista Noi con l'Italia-Udc, i risultati delle elezioni Regionali Lombardia 2018: seggi e voti. I candidati centristi, le ultime notizie e i precedenti del 2013

Sulla destra Raffaele Fitto, leader di Noi con l'Italia-Udc (foto da Twitter)

Nonostante l'affermazione di Attilio Fontana, candidato della coalizione di centrodestra alle Elezioni Regionali 2018 della Lombardia, rischia di tornare a casa con un bottino magro la lista Noi con l'Italia-Udc. Stando ad un primo calcolo sulla ripartizione dei seggi, infatti, al partito definito "la quarta gamba" del centrodestra non otterà al Pirellone più di un seggio. Un risultato sotto le aspettative per il partito di Lorenzo Cesa e Raffaele Fitto, che tanto in Lombardia quanto a livello nazionale non sono riusciti a confermare le aspettative dei sondaggi. In queste elezioni regionali, il simbolo Noi con l'Italia-Udc ha ottenuto l'1,26%, un risultato addirittura inferiore a quello del 2013, quando a sostegno dell'ex sindaco di Milano, Gabriele Albertini, pure uscito sconfitto dalla battaglia con Maroni e Ambrosoli, lo scudocrociato ottenne l'1,59%. Ma adesso la domanda è: chi prende l'unico seggio di Noi con l'Italia-Udc?

ELETTO DEL GOBBO

Manca ancora l'ufficialità, ma il candidato ad aver ottenuto il seggio per Noi con l'Italia-Udc dovrebbe essere, a meno di clamorosi colpi di scena, Luca Del Gobbo. L'ex assessore ha totalizzato oltre 6 mila preferenze, rendendosi protagonista di una vera e propria marcia trionfale. Nel caso in cui la ripartizione dei seggi dovesse penalizzare la lista centrista, assegnandole un solo seggio, a restare fuori sarebbe Deborah Giovanati, trentenne assessore del Municipio 9 di Milano, di estrazione ciellina, capace di superare le 5mila preferenze. Nel frattempo ricordiamo la pattuglia al completo di candidati per Noi con l'Italia-Udc: Luca Del Gobbo, Marina Assandri, Gerardo De Rosa, Vincenza Bertrand, Piergiorgio Spaggiari, Fatima Caneparo, Luca Carleo, Daniela Catizzone, Guido Landoni, Patrizia De Longis, Giuseppe Mancuso, Barbara Carmela, Emma Foti, Antonio Vincenzo Manti, Sabrina Frascaroli, Roberto Di Barletta, Graziella Galeasso, Mattia Solbiati, Ilaria Garzoli, Maurizio Tricarico, Deborah Giovanati, Ivan Turola, Irene Manisco, Antonio Ventimiglia, Daniela Reho, Carmine Zanolio, Lorena Soddu

