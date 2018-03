Eletti Partito Democratico, Regionali Lombardia 2018/ Seggi e voti, Pd: i candidati consiglieri

Eletti lista Partito Democratico, i risultati delle elezioni Regionali Lombardia 2018: seggi e voti. I candidati dem, le ultime notizie e i precedenti del 2013

Giorgio Gori (foto da Lapresse)

La partita per le Elezioni Regionali 2018 in Lombardia non è andata come Giorgio Gori avrebbe auspicato. Il sindaco di Como, soprattutto nelle ultime settimane di campagna elettorale, davvero aveva sperato di riuscire ad erodere il vantaggio di Attilio Fontana, candidato della coalizione di centrodestra al Pirellone. Ma alla fine i numeri hanno decretato un'altra realtà. Giorgio Gori, candidato di Partito Democratico, Più Europa con Emma Bonino, Lombardia Progressista, Insieme, Civica Popolare, Obiettivo Lombardia e Lista Gori, non è andato oltre il 29,09%. Bisogna sottolineare come ad aver fatto la parte del leone nella sua coalizione sia stato il Partito Democratico, che alla fine degli scrutini ha totalizzato il 19,24% dei voti. Un risultato comunque in netto calo rispetto al 25,33% ottenuto alle pssate regionali del 2013.

LA BATTAGLIA DELLE PREFERENZE

Come per ogni elezione regionale, anche quella della Lombardia non fa eccezione: bisognerà dunque aspettare ancora qualche ora per capire quali parlamentari saranno eletti al Pirellone. La battaglia delle preferenze interna al Pd si è accesa partitocolarmente in quel di Como, dove per l'unico posto in consiglio regionale si sono dati battaglia Angelo Orsenigo (3.070 voti) Maria Rita Livio (2.888) e Alberto Gaffuri 2.429 voti. Secondo un primo conteggio, la ripartizione dei seggi dovrebbe assegnare al Partito Democratico 16 seggi. Pietro Bussolati (segretario metropolitano) ha ottenuto oltre 8 mila preferenze, alle sue spalle gli uscenti Carlo Borghetti e Fabio Pizzul, quarta Carmela Rozza (ex assessore al comune di Milano) e quinta Paola Bocci (consigliera comunale a Palazzo Marino). Per avere la composizione precisa degli eletti dem bisognerà attendere giocoforza le prossime ore.

LA PATTUGLIA PD

Ma se davvero il Pd riuscirà a portare al Pirellone soltanto 16 eletti saranno tanti i candidati del Partito Democratico a restare a bocca asciutta in queste elezioni regionali Lombardia 2018. Questa era la pattuglia del Pd ai nastri di partenza prima del voto:"Pietro Bussolati, Carmela Rozza, Carlo Borghetti, Paola Bocci, Fabio Pizzul, Lorena Croatto, Stefano Bassi, Anna De Censi, Emilio Berti, Tea Del Vecchio, Gabriele Colombo, Kaoter El Bouhm, Papa Dieng, Maria Silvia Fiengo, Alberto Fulgione, Nadira Haraigue, Alessandro Giungi, Isabella Ippoliti, Andrea Monguzzi, Piera Landoni, Charles Waas, Simona Piccolo, Roberto Sanna, Lucia Rocca, Alfredo Zini, Marisa Sestagalli". Quanti di questi potranno festeggiare l'elezione al Pirellone? Lo scopriremo soltanto tra poche ore...

© Riproduzione Riservata.