Risultati Elezioni Politiche Regionali 2018/ Big ripescati grazie a Proporzionale: seggi a Boldrini e Minniti

Risultati Elezioni Politiche Regionali 2018: seggi, eletti e ultime notizie. M5s e Lega vincono senza maggioranza, Renzi si dimette e Mattarella avvierà le consultazioni

06 marzo 2018 Niccolò Magnani

Luigi Di Maio, M5s vince le Elezioni 2018 (LaPresse)

La Camera, il calcolo dei seggi e i primi verdetti delle Elezioni 2018: qui sotto trovaste un sunto della complessa e lunghissima due giorni di voto & scrutinio conclusasi ieri, mentre ora proviamo a concentrarci sui numeri presenti a Montecitorio. Secondo il calcolo di Repubblica fatto sui dati del Viminale alla Camera (al Senato ancora non hanno chiuso i calcoli, sono molto complessi come si era intuito fin dalla formazione della legge elettorale Rosatellum). Senza ancora i dati della Valle d’Aosta, i seggi che si è riusciti ad assegnare col metodo proporzionale sono 607 sui 630 disponibili: ovviamente il partito a cui sono andati i numeri maggiori è ancora il M5s che guadagna altri 133 seggi, sommati agli 88 dell’Uninominale fanno 221 i nuovi parlamentari di Di Maio.

Segue il Pd che con il suo 18,7% alla Camera ottiene altri 86 seggi dal calcolo del proporzionale, con ripescati eccellenti che avevano perso le sfide secche nei collegi maggioritari: si trovano ad esempio i ministri Franceschini, Orlando, Martina e Minniti, ma anche il presidente dem Matteo Orfini e Lucia Annibali. Sul fronte LeU, entrano invece Bersani, Fratoianni, Speranza e Laura Boldrini, ripescata dopo aver perso e di tanto a Milano. «Nel centrodestra il 17,37% della Lega vale 73 posti, alcuni dei quali anche al Sud: uno in Calabria, uno in Basilicata, due ciascuno in Campania, Puglia e Sicilia. Forza italia, con il 14,01 si aggiudica 59 seggi, mentre 19 vanno a Fdi (4,35%). Sommandoli ai 109 seggi conquistati nell'uninominale, il centrodestra conta 260 deputati», riporta il calcolo di Repubblica. Si attende lo stesso calcolo ora al Senato e nel corso della giornata dovrebbero essere resi noti i nomi di tutti i “proporzionali” eletti.

I dati in tempo reale sulle Elezioni Politiche 2018 e le Elezioni regionali in Lombardia e in Lazio - Eletti e seggi alla Camera e al Senato

I VERDETTI DEL 4 MARZO E I DUBBI SUL FUTURO

Il 4 marzo 2018 passerà alla storia per 4 punti focali e un dubbio grande tanto quanto l’Italia in queste Elezioni: gli elettori (che non hanno disertato le urne, anche se l’affluenza al 73% è la più bassa della storia Repubblicana alle Politiche) hanno per prima cosa deciso di affidare al Movimento 5 Stelle non la guida del Paese bensì la possibilità (e forse il diritto) di tentare una strada in Parlamento. Il 32,6% alla Camera e il 32,2% al Senato consegnano a Di Maio e Casaleggio l’onere di andare da Mattarella per le prossime consultazioni come primo partito in Italia. Secondo punto focale, la Lega di Salvini compie un vero exploit e si scopre a sorpresa il vero traino del Centrodestra: il leader del Carroccio rifiuta (per ora) qualsiasi ipotesi di inciucio con i grillini e punta dritto al voler governare con la coalizione che ha preso più voti di tutti (attorno al 37%-38%) ma senza avere la maggioranza richiesta per poterlo fare. Storico il suo successo (dal 4 al 17% in soli 5 anni) che rompe con il “solo” Nord e apre a qualche collegio anche nel centro-sud.

Terzo punto è il crollo inesorabile e critico del Partito Democratico di Matteo Renzi: anzi, proprio del segretario dem che da ieri pomeriggio ha consegnato dimissioni, convocando il Congresso Pd una volta insediato il nuovo Parlamento (che tenti ancora una via in extremis di rilanciarsi alla guida del Nazareno?). Un sconfitta cocente, sotto il 20% sia alla Camera e al Senato che consegna la “testa” del segretario alla base del partito, stufa di continue batoste dal Referendum del 4 dicembre in poi. Ultimo, forse passato più in sordina per i tre precedenti assai più roboanti, è la sconfitta netta e senza appelli di Silvio Berlusconi e del suo metodo vecchio, desueto e per nulla attrattivo per riconquistare gli elettori. Sotto il 15% e subalterno alla Lega, Berlusconi non sembra più in grado di guidare una rinascita del centrodestra moderato (del resto a 81 anni è difficile ripartire con nuovi progetti). Il 1994 è lontano e il Cav sembra troppo ancorato al suo passato d’orato (gli ultimi anni al Milan avrebbero dovuto metterlo in guardia, se non altro i suoi elettori ndr). Fine. Anzi, avevamo detto che vi era un punto in comune, un fil rouge: bene, semplicissimo. Nessuno ha la maggioranza. Il Paese non ha la maggioranza e Mattarella proprio su questo punto dovrà cercare di costruire la sua vera e difficilissima battaglia al Quirinale.

