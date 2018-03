SONDAGGI E RISULTATI ELEZIONI 2018/ Analisi voto: seggi uninominali, dove sono distribuiti M5s e Centrodestra

Sondaggi, analisi sul voto e risultati alle Elezioni Politiche 2018: analisi e scenari, i seggi uninominali e la distribuzione geografica dei vincitori. Le ultime notizie

06 marzo 2018 Niccolò Magnani

Sondaggi e risultati Elezioni 2018 (LaPresse)

QUORUM, DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA SEGGI UNINOMINALI

Il voto è andato, le Elezioni Politiche del 4 marzo hanno lasciato strascichi che si vedranno per mesi ma intanto un tipo di campagna elettorale è conclusa: ne comincia un’altra, quella che porterà tra le stanze dei partiti e il Quirinale la formazione (forse) di un governo che potrà iniziare a veder forma dopo il 27 marzo, la data fissata per l’elezione dei presidenti di Camera e Senato, il vero primo passo del nuovo Parlamento che fino a quel giorno non potrà proprio legalmente prendere forma. Sono dunque interessanti vedere al momento i vari sondaggi e analisi sul voto che iniziano a ragionare non più su chi vincerà ma su chi ha vinto, su come ha vinto e anche su dove ha vinto. Il Movimento 5 Stelle su larga scala e la Lega come partito trainante la coalizione di Centrodestra sono sicuramente i veri vincitori di queste elezioni, anche se la mancanza di maggioranza “garantita” dalla legge elettorale del Rosatellum porterà Mattarella alla difficile scelta su chi affidare l’incarico di Governo. Secondo un’analisi interessante di YouTrend e Quorum ha provato a evidenziare quale sia l’esatta distribuzione geografica dei seggi uninominali vinti alla Camera: il Centrodestra di Forza Italia-Lega-FdI-NcI ha preso 79 collegi al nord, 29 al centro e solo 3 al sud, mentre di contro i grillini hanno conquistato per intero il Sud Italia (70 seggi uninominali), 19 al centro e soli 4 al nord. Va malissimo invece il Pd che con la sua coalizione è riuscito a spuntarla solo in 8 collegi al nord, 20 al centro e soprattutto quota “0” al sud Italia dove Renzi e i suoi sono letteralmente spariti.

IXÈ, ANALISI VOTO: FIDUCIA & ECONOMIA

Secondo un sondaggio prodotto da Ixè e mostrato ieri dopo il voto del 4 marzo, gli elettori che si sono recati alle urne hanno un forte senso di pessimismo sulla situazione che si prospetta nei prossimi mesi, nessun partito escluso. Alla domanda, “quali sono le vostre attese nei prossimi 12 mesi sul campo dell’Economia e la fiducia nella tenuta del paese a livello economico?”, le risposte hanno visto negli elettori M5s un 22% di ottimismo, un 335 di rassegnazione e un 42% di pessimismo totale. Il Pd si vede più speranzoso, visto che ad essere ottimisti sono solo il 29% degli elettori votanti, il 18% son pessimisti e l’8% pessimisti; per la Lega di Salvini, l’elettore medio è ottimista al 17%, pessimista al 18% e rassegnato al 18% per i prossimi mesi di rilancio economico, mentre per Forza Italia gli elettori si dicono meno ottimisti (14%) ma anche meno pessimisti (15%), visto che in pochi hanno voluto rispondere.

I dati in tempo reale sulle Elezioni Politiche 2018 e le Elezioni regionali in Lombardia e in Lazio - Live & Affluenza - Proiezioni & Exit Poll - Risultati Camera Uninominale, Camera Proporzionale, Senato Proporzionale, Lombardia e Lazio.

© Riproduzione Riservata.