ELEZIONI VOTO ESTERO, VINCE IL PD/ Dato finale tra una settimana, ecco perché: 7 seggi dem, 1 al M5s

Elezioni 2018, risultati voto estero: vince il Pd con 7 seggi, 5 al Centrodestra e uno solo al M5s. Dato finale ufficiale dal Viminale solo da una settimana: ecco perchè

07 marzo 2018 Niccolò Magnani

Risultati Elezioni voto estero, vince il Pd (LaPresse)

Sono giunti finalmente i risultati ufficiali dei seggi acquisiti dai voti degli italiani all’estero: dopo un lungo percorso per giungere in Italia, le schede da sempre più contestate in tutte le elezioni politiche sono state aperte nella notte stessa tra il 4 e il 5 marzo, ma il risultato finale arriva oggi. Poco male, visto che il dato generale definitivo non arriverà prima di sette giorni, come proviamo a spiegare brevemente qui sotto: ribaltando l’andazzo del voto nazionale, gli italiani residenti all’estero hanno premiato il Partito Democratico, benino il Centrodestra, malissimo il Movimento 5 Stelle. Dei 12 seggi in palio alla Camera, 5 vanno al Pd, 3 al centrodestra e uno rispettivamente a M5s, Maie, Usei e +Europa: per quanto riguarda invece i 6 seggi previsti per il Senato, il Pd e il Centrodestra ne prendono a testa 2, nessun seggio ai Cinque Stelle e uno ciascuno per Usei e Maie. In totale dunque, il Pd conquista 7 scranni in Parlamento, il Centrodestra 5 e il Movimento di Di Maio e Grillo solo 1, a Palazzo Montecitorio. Ecco i nomi, in attesa della conferma ufficiale da parte del Viminale: alla Camera troveremo i 5 del Pd Massimo Ungaro e Angela Schirò (Europa), Fausto Guilherme Longo (Sud America), Francesca La Marca (Pd) e Nicola Carè (Asia-Africa-Oceania).

IL DATO FINALE TRA SETTE GIORNI

Per il Centrodestra invece, sempre alla Camera, eletti Simone Billi (Europa), Luis Roberto di San Martino Lorenzato di Ivrea (Lega, Sud America), Fucsia Fitzgerald Nissoli (Forza Italia, Nord America); per il M5s eletta solo Elisa Siragusa in ripartizione Europa. Per il Senato invece, questi i verdetti riportati da Repubblica: «in Europa conquistano un seggio Laura Garavini del Pd (già deputata nella legislatura appena conclusa) e Raffaele Fantetti di Forza Italia. In America meridionale non passa Fabio Porta, presidente uscente del Comitato italiani nel Mondo della Camera, ma vengono eletti Ricardo Merlo del Maie e Adriano Cario dell'Usei. In America settentrionale e centrale eletta Francesca Alderisi di Forza Italia. Nella ripartizione Africa-Asia-Oceania-Antartide il seggio va a Francesco Giacobbe del Pd, riconfermato». Il voto finale però, con tutti gli eletti a Senato e Camera ufficiali, non potrà arrivare prima di sette giorni come spiega bene il Corriere della Sera: mancano infatti 10 seggi alla Camera con alcuni presidenti di seggio che hanno inviato al termine dello spoglio le schede elettorali con i verbali alla Corte d’Appello di Roma per problemi o eventuali ricorsi. In questo modo il Viminale, fino a che non li riavrà in mano, non potrà dare dato ufficiale finale: le liste che si trovano sul sito del Viminale, anche se momentanee, sono attendibili e «potranno cambiare soltanto nel caso in cui nel corso delle verifiche si dovessero riscontrare irregolarità riguardo ai requisiti di candidabilità del neodeputato», come scrive Fiorenza Sarzanini sul CorSera.

© Riproduzione Riservata.