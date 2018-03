Eletti Lega, Regionali Lazio 2018/ Seggi e voti, i nomi dei candidati consiglieri

Eletti lista Lega, i risultati delle elezioni Regionali Lazio 2018: seggi e voti. I candidati del Carroccio, le ultime notizie e i precedenti del 2013

Matteo Salvini (foto Lapresse)

Elezioni regionali Lazio 2018: Nicola Zingaretti confermato governatore della Regione. Vittoria per il Centrosinistra, distanziato di meno di due punti da Stefano Parisi, candidato dal Centrodestra e fermo a quota 31,49 per cento. Parisi è stato sostenuto da Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni, Noi con l’Italia – UDC, Energie per l’Italia e tra i risultati più rilevanti del voto c’è l’exploit del Carroccio guidato da Matteo Salvini, primo partito a livello nazionale della coalizione. Dati decisamente inferiori rispetto al risultato nazionale dell’oltre diciassette per cento, ma comunque soddisfacenti per la Lega: 10,10 per cento dei consensi a due sezioni dalla fine dello scrutinio, con 252.210 voti ottenuti. Un grande risultato per il Carroccio, che ha vinto la sfida a livello Nazionale: non solo il Nord, si lavora per tutta l’Italia dal Trentino alla Sicilia. E ci sarà anche l’entrata in Regione: secondo le prime proiezioni la Lega disporrà di quattro seggi.

ELEZIONI LAZIO 2018: PREFERENZE CANDIDATI E SONDAGGI

In attesa che finiscano le operazioni di scrutinio per le Elezioni Regionali 2018 nel Lazio, iniziano a emergere i primi dati sulle preferenze e, come vi abbiamo riportato poco sopra, per il Partito Democratico si profilano quattro seggi in totale sui quindici seggi totali della coalizione di Centrodestra: tre seggi a Roma e uno a Latina. Come riporta il Corriere della Sera, arrivano i primi dati sui consiglieri regionali più votati per la Lega. A Roma i tre consiglieri nominati dovrebbero essere Laura Corrotti, Daniele Giannini e Enrico Cavallari. Quest’ultimo, ex uomo di Alemanno e già assessore al Personale nella giunta di Centrodestra, è stato sotto inchiesta per la delibera sul megastore a Palazzo Raggi nel 2016, in piena compagna elettorale per le elezioni comunali. Da valutare la situazione a Latina e anche Frosinone, dove la Lega può contare su un ottimo bacino di voti: come riporta il Corriere, al primo posto c’è Alessia Savo, dopo di lei Orlando Ripodi, seguito da Marilena Sovrani.

I CANDIDATI DELLA LEGA

Questo l'elenco dei candidati della Lega a Roma: Enrico Cavallari, Andrea Liburi, Anna Amadei, Alessandro Basso, Patrizia Bio, Gabriella Caramanica, Mirko Carbone, Laura Corrotti, Helga Cosolo, Stefano Costa, Valentina De Paola, Marina Faieta, Jessica Carla Fedele, Giangranco Gatti, Daniele Giannini, Roberto Iannelli, Silvia Lovergine, Daniele Maggi, Salvatore Pace, Elena Perucchini, Alessandra Principe, Antonio Rossi, Andrea Selmo, Claudio Senatra, Stefano Tersigni, Gianluca Tocci, Paola Tullio, Giuditta Valente, Luana Vallone.Questo, invece, l'elenco dei sei candidati a Latina: Sovrani Marilena, Tripodi Orlando, Liburdi Federica, Valletta Vincenzo, Porceddu Giuseppina, Belli Silvio Giuseppe. Ucci Eliseo e Pezone Maria Elisa rappresentanti a Rieti, mentre questi sono i sei candidati a Frosinone: Abate Antonio, Amata Andrea, De Angelis Letizia, Fabrizi Alessandra, Palombo Carmelo, Geremia Savo Alessia. Infine, questo l'elenco dei candidati di Viterbo: Tofone Luigi, Brachino Valentina, Matteucci Pietro, Pezone Maria Elisa.

I PRECEDENTI: PRIMA VOLTA PER LA LEGA

Questo l'elenco dei candidati della Lega a Roma: Enrico Cavallari, Andrea Liburi, Anna Amadei, Alessandro Basso, Patrizia Bio, Gabriella Caramanica, Mirko Carbone, Laura Corrotti, Helga Cosolo, Stefano Costa, Valentina De Paola, Marina Faieta, Jessica Carla Fedele, Giangranco Gatti, Daniele Giannini, Roberto Iannelli, Silvia Lovergine, Daniele Maggi, Salvatore Pace, Elena Perucchini, Alessandra Principe, Antonio Rossi, Andrea Selmo, Claudio Senatra, Stefano Tersigni, Gianluca Tocci, Paola Tullio, Giuditta Valente, Luana Vallone.Questo, invece, l'elenco dei sei candidati a Latina: Sovrani Marilena, Tripodi Orlando, Liburdi Federica, Valletta Vincenzo, Porceddu Giuseppina, Belli Silvio Giuseppe. Ucci Eliseo e Pezone Maria Elisa rappresentanti a Rieti, mentre questi sono i sei candidati a Frosinone: Abate Antonio, Amata Andrea, De Angelis Letizia, Fabrizi Alessandra, Palombo Carmelo, Geremia Savo Alessia. Infine, questo l'elenco dei candidati di Viterbo: Tofone Luigi, Brachino Valentina, Matteucci Pietro, Pezone Maria Elisa.

© Riproduzione Riservata.