RISULTATI ELEZIONI POLITICHE 2018/ Calenda nel Pd “ma non sono l’anti-Renzi”: DI Maio prepara il Governo

Risultati Elezioni Politiche 2018: ultime notizie e scenari verso il nuovo governo. M5s o centrodestra? Seggi, eletti e polemiche nel Pd dopo le dimissioni di Renzi

07 marzo 2018 Niccolò Magnani

Carlo Calenda si è iscritto al Pd e qualcuno ha pensato che potesse essere la mossa, ultima e disperata di Renzi, di portare un “suo” uomo all’interno del Partito Democratico per potersi giocare l’ipotesi di una candidatura alla nuova segreteria che si insedierà nei prossimi mesi. Così però, al momento, non è per il Ministro dello Sviluppo Economico che ha spiegato bene come non conosce il territorio, gli aderenti e gli iscritti al Pd: «per poter fare il segretario bisogna sapere molto di più, io in questo momento non conosco bene e non intendo candidarmi». Ha poi scritto ancora su Twitter, nel suo classico rispondere ai tanti follower che gli pongono domande, «Presa di coscienza sul futuro del PD non resa dei conti su passato. Ho sempre parlato chiaro con Renzi ma mi rifiuto di partecipare ora alla rimozione collettiva di un percorso che ha avuto anche tantissimi elementi positivi. Se cercano anti-Renzi non sono io».

Intanto le dimissioni “congelate” di Matteo Renzi fanno sempre più discutere, con una grossa fetta del Pd che voleva una cacciata immediata del segretario che ha fallito le Elezioni più importanti: ma è l’accordo col M5s che Renzi vuole smascherare in ogni modo, con la formazione del governo nelle prossime settimane che molto probabilmente dirà molto se non tutto dell’immediato futuro dei dem. «Faremo tutti i passaggi istituzionali necessari per andare al governo, noi vogliamo andare a Palazzo Chigi perché abbiamo le mani libere per fare le cose giuste e non per farci i selfie»: lo ha detto Luigi Di Maio nella “sua” Pomigliano dove è stato accolto ieri da eroe conquistatore. Con la Lega? Col Pd? Con LeU? Di Maio e i grillini parleranno con tutti e poi Mattarella, che finora non ha ancora commentato nulla dei risultati elettorali, prenderà la decisione che ritiene più sensibilmente idonea.

LA CONTA DEI DANNI

La giornata passata ieri ha visto, come ogni buon tsunami che si rispetti, la prima conta dei “danni” per gli sconfitti alle Elezioni 2018 e i primi prospetti per chi invece il voto del 4 marzo lo ha visto uscire vincitore o quantomeno non demolito. Lato Pd, le dimissioni “congelate” di Renzi hanno dominato l’intero scenario di ieri con il caos più totale tra chi lo vorrebbe sostenere in un progetto di opposizione nel nuovo parlamento (molto pochi) e chi invece prova la grande fuga verso un possibile accordo con il M5s per andare al governo assieme. «Chi vuole fare governo con grillini lo dica lunedì in Direzione, vediamo chi ha il coraggio», attaccava ieri Renzi su Facebook. Emiliano e la minoranza spingono per parlare con Di Maio, Franceschini e Gentiloni sarebbero per l’idea di fare un “ponte” verso la Casaleggio per evitare un possibile governo Di Maio-Salvini, qualora ci fosse il no del Nazaareno.

Insomma, un caos totale dentro il quale Renzi potrebbe essere messo all’angolo nella Direzione di lunedì prossimo. Salvini e Berlusconi invece si dicono pronti a governare, chi da premier e chi come “regista” della coalizione, mentre di contro il Movimento 5 Stelle ha passato una giornata di trionfo e di calcolo per provare a convincere altre forze a partecipare al governo dei “10 punti” con ampia e larga “coalizione”. In tutto questo, i seggi a Camera e Senato sono ormai definiti e si attendono le ufficializzazioni dei prossimi giorni per iniziare a proiettarci sul vero punto caldo di queste Elezioni, che si trova al Quirinale: cosa deciderà Mattarella infatti farà dipendere molto dell’immediato futuro politico di questo Paese. I dati in tempo reale sulle Elezioni Politiche 2018 e le Elezioni regionali in Lombardia e in Lazio - Eletti e seggi alla Camera e al Senato

