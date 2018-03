Salvini abolirà la Legge Fornero?/ Pensione, i possibili ostacoli: l’ex ministro del Lavoro, “è un imbonitore”

Salvini abolirà la Legge Fornero? I possibili ostacoli in fatto di pensioni e il commento dell'ex ministro del Lavoro dopo il risultato delle Elezioni 2018.

07 marzo 2018 Emanuela Longo

Matteo Salvini (LaPresse)

Matteo Salvini, leader della Lega Nord, per tutto il periodo della campagna elettorale ha proseguito ad attaccare la riforma delle pensioni che porta il nome di Elsa Fornero, l'ex ministro del Lavoro, annunciando la sua intenzione di abolirla. Dopo il risultato ottenuto, Salvini procedere alla sua abolizione? Il M5s si è posizionata come la prima forza politica in Italia, con un ottimo risultato anche per la Lega, terza forza nonché il partito che l'ha spuntata nel centrodestra. Un governo con entrambi i gruppi all'opposizione rappresenta però una pura utopia. Proprio Salvini ha di recente smentito l'ipotesi di una unione tra lui e Di Maio e proprio questo ha messo sempre più a rischio la Legge Fornero. Novità importanti potrebbero esserci proprio in base al nuovo governo che ci sarà. Come riporta Termonotropolitico.it, l'agenzia di rating Moody's ha lanciato l'allarme relativo all'attuale situazione italiana, mettendo in dubbio il tempo utile alla formazione del nuovo governo e soprattutto sulla sua stabilità. L'allarme riguarda soprattutto i programmi di M5s e Lega con riferimento in modo particolare ai temi di lavoro e pensioni, sui quali si basa l'intera credibilità del futuro governo italiano. Il giudizio sull'Italia, nel dettaglio, potrebbe cambiare proprio in base a quanto il nuovo governo sarà disposto a rivoluzionare o annullare i processi di riforma attuati dai precedenti governi su lavoro e pensioni. Il pensiero, dunque, va automaticamente alla possibile abolizione della riforma Fornero, paventata da Salvini e sfiorata dai 5 Stelle che però di recente hanno parlato di "superamento graduale".

RIFORMA FORNERO ABOLITA? LE ALTRE POSSIBILITÀ

In attesa di scoprire quale sarà il futuro del nostro Paese, proprio Elsa Fornero si è espressa sul risultato delle elezioni della scorsa domenica, a partire da Matteo Salvini e dalla sua intenzione di abolire la riforma pensioni che porta il suo nome. "Io ho sempre pensato che Salvini fosse il tipico imbonitore politico quello che promette sapendo di non poter mantenere. Spero di non vederlo alla prova, ma gli elettori si sono espressi e così funziona la democrazia", ha commentato la Fornero come riporta Globalist.it. Secondo l'ex ministro del Lavoro, l'intenzione di Salvini di procedere all'abolizione è solo un gesto semplicistico ed un ritorno al passato. L'esempio, sempre secondo la Fornero è dettato dall'intenzione paventata dal leader della Lega di reintrodurre le pensioni di anzianità che per decenni istituti internazionali e politica spronavano ad abolire. Se quindi restano i dubbi sulla presunta abolizione della Legge Fornero, è pur vero che uno dei punti che saranno affrontati da Salvini o da Di Maio riguarderà sempre il tema previdenziale ma con riferimento a Quota 100 e Quota 41, che andrebbero a compiere una revisione del sistema pensionistico più leggera rispetto a quella rappresentata dalla riforma del 2011.

© Riproduzione Riservata.