CRISI PD, ORLANDO VS RENZI/ “Alleanza M5s trovata mediatica del segretario”: Orfini, “dimissioni sono vere”

Crisi Pd, Orlando contro Renzi, "alleanza con M5s è una trovata mediatica del segretario per non discutere delle Elezioni perse". Orfini smorza, "dimissioni sono vere e formali". È caos dem

08 marzo 2018 Niccolò Magnani

Andrea Orlando continua nella sua “denuncia” dei metodi poco chiari usati da Matteo Renzi ormai tre giorni fa al Nazareno nel commentare la sconfitta elettorale e nell’annunciare dimissioni “al rallentatore” per evitare che il Partito Democratico si possa in pochi giorni sfilare e andare a costituire la stampella del M5s (come era già quasi pronto una buona parte dei delusi dal renzismo e dal pessimo risultato elettorale). Il ministro della Giustizia, e leader della minoranza assieme a Emiliano (lui sì completamente anti-Renzi da tempo e in continua “proposta” di allearsi con Di Maio) invece non ci sta e vede nella mossa di Renzi una “trovata mediatica per tirare a campare ancora”. Intervenendo ieri sera a Porta a Porta, Orlando ha aggiunto «queste finte dimissioni sono una trovata per discutere un'altra cosa invece di quello di cui bisognava parlare: cosa fare dopo una disfatta storica. Si prova a parlare di questo per evitare una discussione su un risultato che è stato drammatico. E' come buttare la palla in tribuna», ha aggiunto anche questa mattina a Radio Capital. Per quanto riguarda i termini di una vera alleanza con M5s, Orlando smentisce le voci interne ed esterne al Nazareno: ieri aveva detto che il 90% del Pd era conto, oggi «Non considero i Cinque stelle il diavolo hanno preso qualche qualche milione di voti nostri, ovvero di persone che votavano a sinistra, e non li regalerei al diavolo. Il problema sta nelle differenze politiche programmatiche con loro. Alcuni dicono: "ci hanno insultato", ma anche quando fu fatto l'accordo col centrodestra non venivamo da uno scambio di cortesie in campagna elettorale».

CAOS E CRISI NEL PD

Orlando ed Emiliano a parte, è tutto il gruppo del Pd ad essere in seria sbandata dopo la sconfitta elettorale e dopo la frattura di chi ancora sostiene Renzi e la scelta di non mandare il Pd incontro al Movimento 5 Stelle e di chi invece vuole aprire una nuova fase e non esclude l’appoggio su determinati temi a Di Maio & Co. Lorenzo Guerini e Maurizio Martina stanno cercando di convincere lo stesso Renzi a rassegnare vere dimissioni lunedì durante la Direzione del Partito Democratico per poter iniziare la nuova fase che porterà al Congresso, le primarie e le candidature. Orfini però smorza le critiche sul segretario e spiega, «le dimissioni sono vere e formali, Renzi ha già presentato la lettera come da statuto». In forte imbarazzo sia Gentiloni che gli altri leader del Partito che vogliono capire che mosse prendere da qui a lunedì per poter arrivare a dare una direzione sicura e solida in un momento di forte sbandamento di tutta la truppa dem. L’ipotesi più probabile al momento è una accelerazione delle dimissioni renziana, con la salita al potere dem di Martina che traghetti il partito verso il Congresso e i prossimi mesi turbolenti sia dentro che fuori il Parlamento.

